Wien (OTS) -

Für den 10. und 11.9.2026 ist ein Zukunftsforum für den ORF angekündigt. Anhand der Geschichte der Verbreitung der Texte Jura Soyfers ist bestens auch die Geschichte des ORFs nachzuvollziehen. Die großartige Leistungen von Helmut Qualtinger in den 1940er Jahren (ORF Sendungen, die später auch als CD zur Verfügung gestellt wurden), die Leistungen des Thomas-Sessler-Verlages, die Verbreitung von Jura Soyfer in über 50 Sprachen, die auch von Radioprojekten in 14 Ländern begleitet war.

Bereits seit den 1980er Jahren war die Jura Soyfer Gesellschaft innovativ an der Digitalisierung beteiligt (darunter: offene Suchmaschinen). Seit Jahren nutzt die Jura Soyfer Gesellschaft auch OTS, ist vielsprachig in den digitalen Informationssystemen verankert. Sie brachte dazu auch Beiträge zur österreichischen Gegenwartsliteratur ein: Texte namhafter österreichischer AutorInnen (Elfriede Jelinek, Peter Turrini, Heinz R. Unger u.v.a), neue Textformate wie digitale Gedichte, Installationen. Im Gegensatz zur Reproduktion des Analogen im Digitalen stehen neue Verbindungen von Zeichen, Farben, Tönen im Mittelpunkt. Seit 2025 ist dazu eine Installation und das 35. Soyfer Symposion in Vorbereitung: Zur Gegenwärtigkeit Soyferscher Texte. Literaturen, Sprachen, Künste.

Vorbereitung Soyfer Theater Festival 2028. In der Vergangenheit gab es im ORF exzellente Partner: Peter Dusek (+), Götz Fritsch (+), Gerhard Moser, Fritz Wendl (+), Konrad Zobel u.a. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Einiges entspricht unseren Vorschlägen: Digitalisierung, Plattformen, Kooperationen. Aber es wird auch die Marketing Metapher “Künstliche Intelligenz” (richtig: KI: Keine Intelligenz) verwendet.