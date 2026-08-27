Zahlen bestätigen Trendwende im ersten Halbjahr

Wien (OTS) -

Deutlicher Ergebnisaufschwung vor und nach Steuern

Umsatzmomentum setzt sich fort

Eigenkapitalquote mit 36,6% über Zielkorridor

Wohnungsverkaufsrekord aus dem Vorjahr wiederholt

Erste Assetverkäufe zum und über Buchwert für Bezahlbares Wohnen

Die UBM Development AG („UBM“) verzeichnet auch zum H1 sowohl vor als auch nach Steuern ein positives Ergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein deutlicher Ergebnisaufschwung von über Ꞓ 13 Mio. Insbesondere durch die Fortsetzung der Wohnungsverkäufe auf dem Niveau des Rekordhalbjahres 2025 stieg der Umsatz um über 36% auf Ꞓ 81,2 Mio.

Mit 36,6% liegt die Eigenkapitalquote über dem Zielkorridor von 30-35%. Die Nettoverschuldung sinkt auf Ꞓ 475 Mio. und somit auf den tiefsten Stand seit 31. März 2022.

„Die Trendwende ist jedenfalls in den Zahlen angekommen. Das erste Halbjahr bestätigt unseren Weg“, sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler.

Pilotprojekt für Bezahlbares Wohnen

Mit ihrem Produkt Bezahlbares Wohnen geht UBM neue Wege. Im Gegensatz zum konventionellen Bau bilden in der Fabrik vorgefertigte Elemente einen neuen Ansatz. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades wird eine Bauzeitreduktion von 30% erwartet. UBM entwickelt dazu in der Viktor-Kaplan Straße in Wien ihr erstes Pilotprojekt mit 92 Wohneinheiten. Durch den Einsatz erneuerbarer Energie mit Wärmepumpe und einem Balkonkraftwerk für jede Wohneinheit werden die Betriebskosten auf unter Ꞓ 2 pro m² Wohnnutzfläche gedrückt.

Angesichts der Erwartung, dass in Wien 2026 weniger als 2.300 freifinanzierte Wohnungen fertiggestellt werden, trifft das Angebot der UBM auf eine deutlich steigende Nachfrage bei freien Mietwohnungen.

Über Ꞓ 20 Mio. Cash durch erste Asset Verkäufe

Um weitere Finanzmittel für die Umsetzung ihrer Strategie im Bereich Bezahlbares Wohnen freizusetzen, forciert UBM den Verkauf von Bestandsobjekten und nicht strategischen Assets.

Seit der Bekanntgabe des Portfolio-Rebalancings im Q1 konnten bereits erste Assets erfolgreich zum bzw. über Buchwert verkauft werden. So wurde ein Paket an Bestandrechten im Großraum Wien um rund Ꞓ 34,8 Mio. und eine nicht-strategische Liegenschaft in der Steiermark um Ꞓ 10 Mio. veräußert. Allein mit diesen beiden Verkäufen werden über Ꞓ 20 Mio. an Cash freigesetzt.

Ausblick

Das niedrige Bewilligungs- und Fertigstellungsniveau verknappen das künftige Wohnungsangebot. Gerade im Segment Bezahlbares Wohnen erwartet UBM über mehrere Jahre eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage. Der operative Fokus der kommenden Quartale bei UBM liegt daher unverändert auf dem Portfolio-Rebalancing und Aufbau einer Projektpipeline für Bezahlbares Wohnen.

Die Ertrags- und Finanzkennzahlen im Detail

Im H1 erwirtschaftete die UBM eine Gesamtleistung von Ꞓ 179,9 Mio., was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 28,2% bedeutet. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich auf Ꞓ 7,3 Mio. erheblich gegenüber dem Verlust im Halbjahr 2025 von Ꞓ -5,8 Mio. Deutlich fiel auch die Steigerung beim Ergebnis nach Steuern aus, das von Ꞓ -6,6 Mio. ebenfalls ins Plus auf Ꞓ 6,2 Mio. drehte. Eigenkapital (Steigerung um 6,7 % auf Ꞓ 373,9 Mio.) und Nettoverschuldung (Reduktion um 10% auf Ꞓ 474,6 Mio.) verzeichnen ebenso deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr. Bedingt durch die Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen sowie Finanzverbindlichkeiten reduzierten sich die Liquiden Mittel auf Ꞓ 84,4 Mio..

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Kennzahlentabelle im Anhang