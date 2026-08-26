  • 26.08.2026, 17:04:32
  • /
  • OTS0112

Rotes Kreuz: Sturzflut in Nepal nach Gletschersee-Ausbruch – „Alpen-Tsunami“ fordert bis jetzt 100 Todesopfer, hunderte Menschen vermisst.

Nepalesisches Rotes Kreuz mit Notfallteams vor Ort. ÖRK-Experte Hajek: „Kolleginnen und Kollegen seit ersten Minuten im Einsatz, um Leben zu retten! Helfen Sie mit Ihrer Spende!“

Wien (OTS) - 

Eine verheerende Sturzflut nach einem Gletschersee-Ausbruch – in Österreich bekannt als „Alpen-Tsunami“ – hat in Nepal ganze Dörfer mitgerissen und Straßen, Brücken sowie Kraftwerke schwer beschädigt. Besonders betroffen sind Regionen nahe der Grenze zu Tibet. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, Hunderte werden noch vermisst.

Walter Hajek, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz: „Das volle Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar, aber zehntausende Menschen leben in den betroffenen Gebieten. Den schockierenden Bildern nach sind zahlreiche weitere Tote zu befürchten. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Nepalesischen Roten Kreuz sind seit den ersten Minuten im Einsatz, um Menschen zu retten. Hunderte Freiwillige wurden mobilisiert und in die betroffenen Gebiete entsandt. Außerdem unterstützt das Rote Kreuz mit Hilfsgütern wie Planen, Decken, Erste-Hilfe-Sets und Leichensäcken.“

Im ersten Schritt hilft die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) mit einer Ausschüttung aus dem Katastrophenhilfsfonds in Höhe von einer Million Schweizer Franken. „Die Einsatzkräfte werden noch lange gefordert sein, jeder Euro gebraucht. Bitte helfen auch Sie mit Ihrer Spende!“

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Katastrophenhilfe

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter wir.roteskreuz.at/flut-nepal

Fotos: Hier klicken

Rückfragen & Kontakt

Österreichisches Rotes Kreuz
Susanne Straif
Presse- und Medienservice
Telefon: +43158900352 +436645002819
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ORK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichisches Rotes Kreuz

Rückfragen & Kontakt

Österreichisches Rotes Kreuz
Susanne Straif
Presse- und Medienservice
Telefon: +43158900352 +436645002819
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright