- 26.08.2026, 17:04:32
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Rotes Kreuz: Sturzflut in Nepal nach Gletschersee-Ausbruch – „Alpen-Tsunami“ fordert bis jetzt 100 Todesopfer, hunderte Menschen vermisst.
Nepalesisches Rotes Kreuz mit Notfallteams vor Ort. ÖRK-Experte Hajek: „Kolleginnen und Kollegen seit ersten Minuten im Einsatz, um Leben zu retten! Helfen Sie mit Ihrer Spende!“
Eine verheerende Sturzflut nach einem Gletschersee-Ausbruch – in Österreich bekannt als „Alpen-Tsunami“ – hat in Nepal ganze Dörfer mitgerissen und Straßen, Brücken sowie Kraftwerke schwer beschädigt. Besonders betroffen sind Regionen nahe der Grenze zu Tibet. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, Hunderte werden noch vermisst.
Walter Hajek, Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz: „Das volle Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar, aber zehntausende Menschen leben in den betroffenen Gebieten. Den schockierenden Bildern nach sind zahlreiche weitere Tote zu befürchten. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Nepalesischen Roten Kreuz sind seit den ersten Minuten im Einsatz, um Menschen zu retten. Hunderte Freiwillige wurden mobilisiert und in die betroffenen Gebiete entsandt. Außerdem unterstützt das Rote Kreuz mit Hilfsgütern wie Planen, Decken, Erste-Hilfe-Sets und Leichensäcken.“
Im ersten Schritt hilft die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) mit einer Ausschüttung aus dem Katastrophenhilfsfonds in Höhe von einer Million Schweizer Franken. „Die Einsatzkräfte werden noch lange gefordert sein, jeder Euro gebraucht. Bitte helfen auch Sie mit Ihrer Spende!“
Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:
Österreichisches Rotes Kreuz
IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144
BIC: GIBAATWWXXX
Erste Bank: BLZ 20.111
Kennwort: Katastrophenhilfe
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter wir.roteskreuz.at/flut-nepal
Fotos: Hier klicken
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Österreichisches Rotes Kreuz
Susanne Straif
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