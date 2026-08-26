  • 26.08.2026, 14:26:32
  • /
  • OTS0102

FPÖ – Nepp: System Ludwig vor der Selbstauflösung – Nevrivy und Ludwig müssen gehen

Nepp fordert sofortige Neuwahlen in Wien – „Bei den Genossen fliegen längst die Fetzen“

Wien (OTS) - 

„Das System Ludwig steht vor der Selbstauflösung. In der Wiener SPÖ fliegen mittlerweile offen die Fetzen und selbst langjährige Genossen fordern Konsequenzen“, erklärt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, angesichts der immer massiver werdenden parteiinternen Kritik.

„Nach dem Kleingartenskandal, seinen entlarvenden Aussagen über den Verkauf von 100.000 Gemeindewohnungen kommt auch noch ans Licht, dass Nevrivy selbst versucht haben soll, sich eine geförderte Genossenschaftswohnung unter den Nagel zu reißen. Dieser Mann ist politisch untragbar. Nevrivy muss sofort zurücktreten“, fordert Nepp.

Für Nepp trägt jedoch SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig die politische Hauptverantwortung: „Ludwig schützt Nevrivy bis heute, obwohl mittlerweile sogar die eigenen Genossen öffentlich seinen Rücktritt verlangen. Dieser Bürgermeister ist nicht mehr handlungsfähig. Er hat die Kontrolle über seine Partei und über sein eigenes System verloren.“

Das gesamte Geflecht rund um Ludwig, Nevrivy und weitere SPÖ-Granden zeige, „wie tief der rote Machtapparat in Wien bereits in der Krise steckt“. Nepp: „Jeden Tag kommen neue Enthüllungen ans Licht, jeden Tag widersprechen sich die Genossen gegenseitig und jeden Tag zerbricht das System Ludwig ein Stück mehr.“

„Wien kann sich keinen handlungsunfähigen Bürgermeister und keine SPÖ leisten, die nur noch mit sich selbst und ihren Skandalen beschäftigt ist. Ludwig und Nevrivy müssen gehen. Es braucht jetzt einen echten Kurswechsel und sofortige Neuwahlen in Wien“, so Nepp.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright