FPÖ – Nepp: System Ludwig vor der Selbstauflösung – Nevrivy und Ludwig müssen gehen

Wien (OTS) -

„Das System Ludwig steht vor der Selbstauflösung. In der Wiener SPÖ fliegen mittlerweile offen die Fetzen und selbst langjährige Genossen fordern Konsequenzen“, erklärt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, angesichts der immer massiver werdenden parteiinternen Kritik.

„Nach dem Kleingartenskandal, seinen entlarvenden Aussagen über den Verkauf von 100.000 Gemeindewohnungen kommt auch noch ans Licht, dass Nevrivy selbst versucht haben soll, sich eine geförderte Genossenschaftswohnung unter den Nagel zu reißen. Dieser Mann ist politisch untragbar. Nevrivy muss sofort zurücktreten“, fordert Nepp.

Für Nepp trägt jedoch SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig die politische Hauptverantwortung: „Ludwig schützt Nevrivy bis heute, obwohl mittlerweile sogar die eigenen Genossen öffentlich seinen Rücktritt verlangen. Dieser Bürgermeister ist nicht mehr handlungsfähig. Er hat die Kontrolle über seine Partei und über sein eigenes System verloren.“

Das gesamte Geflecht rund um Ludwig, Nevrivy und weitere SPÖ-Granden zeige, „wie tief der rote Machtapparat in Wien bereits in der Krise steckt“. Nepp: „Jeden Tag kommen neue Enthüllungen ans Licht, jeden Tag widersprechen sich die Genossen gegenseitig und jeden Tag zerbricht das System Ludwig ein Stück mehr.“

„Wien kann sich keinen handlungsunfähigen Bürgermeister und keine SPÖ leisten, die nur noch mit sich selbst und ihren Skandalen beschäftigt ist. Ludwig und Nevrivy müssen gehen. Es braucht jetzt einen echten Kurswechsel und sofortige Neuwahlen in Wien“, so Nepp.