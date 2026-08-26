  • 26.08.2026, 14:23:32
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Mahnwache „Gerechtigkeit für Jenni und alle Opfer von Femiziden und Gewalt gegen Frauen“

Bündnis gegen Femizide fordert dringend Verbesserungen im Gewaltschutz.

Wien (OTS) - 

Am Do, 27. August 2026 gedenken feministische Organisationen beim Landesgericht für Strafsachen Wien der vor acht Jahren getöteten Jenni und fordern Gerechtigkeit für sie und für alle Opfer von Femiziden und Gewalt gegen Frauen. Anlass ist die Strafverhandlung gegen den mutmaßlichen Täter und Ex-Freund, der die damals 21-Jähige Studentin im 22. Januar 2018 grausam ermordet hat.

Jennifer war eine lebensbejahende junge Frau mit vielen Interessen, Fähigkeiten und Begabungen. Sie war eine begeisterte Jus-Studentin. Sie kann ihre Stimmer nicht mehr erheben, daher treffen sich am Prozesstag viele Unterstützerinnen von Jenni. Sie klagen an, dass Österreich eine der höchsten Femizid-Raten hat und Gewalt noch immer zum Alltag von Frauen und Mädchen gehört.

Fakten und Forderungen im Detail finden sich im Anhang.

Mahnwache „Gerechtigkeit für Jenni und alle Opfer von Femiziden und Gewalt gegen Frauen“

Mahnwache bei Strafprozess

Datum: 27.08.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Gegenüber Eingang Landesgerichts für Strafsachen im Ostarrichipark
Alserstraße 7
1080 Wien
Österreich

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[email protected] , Tel. 0664 / 311 94 58)

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[Donnerstag, 27.08.2026]

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