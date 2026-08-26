September-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

St. Pölten (OTS) -

Mit einem vielfältigen Herbstprogramm startet das Kino im Kesselhaus am Campus Krems nach der Sommerpause in die neue Saison und bietet im September zahlreiche Filmhighlights, Specials und Begleitformate. Zu den Highlights des Monats zählen u. a. Christopher Nolans Literaturverfilmung „Die Odyssee“ mit Matt Damon und Anne Hathaway (ab 4. September), Olivia Wildes Ensemble-Komödie „The Invite“ (ab 10. September), die französische Komödie „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“ mit Christian Clavier (ab 13. September), der neue Eberhofer-Krimi „Steckerlfischfiasko“ (ab 18. September) und „Vaterland“, Pawel̸ Pawlikowskis Reise durch das Nachkriegsdeutschland mit Sandra Hüller und Hanns Zischler (ab 19. September).

Auch im Dokumentarfilmbereich stehen mit „Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit“ (ab 9. September) und „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“ (ab 23. September) bemerkenswerte Produktionen auf dem Spielplan. Neben den regulären Vorstellungen laden auch mehrere Specials zu besonderen Kinoerlebnissen: Am 17. September ist der Schriftsteller und Essayist Karl-Markus Gauß gemeinsam mit dem Regisseur Johannes Holzhausen in Krems zu Gast und ergänzt den Dokumentarfilm „Schlendern ist mein Metier“ durch eine Lesung und ein Filmgespräch. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche zeigt das Kino dann am 22. September den Dokumentarfilm „Cycling Cities“ von Ingwar Perowanowitsch über Europas fahrradfreundlichste Städte; im Anschluss wartet eine Diskussion über die Zukunft urbaner Mobilität.

Im Format „New Voices“ präsentiert das Kino im Kesselhaus am 24. und 25. September bei freiem Eintritt den österreichischen Dokumentarfilm „Muss das Pferd auch arbeiten?“ von Leonhard Pill; die Vorführungen werden von einem Filmgespräch begleitet. Auch die Begleitformate „Film.Frühstück“ (am 6., 13., 20. und 27. September), „Film.Kaffee“ (am 18. und 25. September) und „Stricken.im.Kino“ (am 18. September mit „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“) sind wieder Teil des Programms. Nicht zuletzt dreht sich beim „Film.Bar.Quiz“ am 23. September alles um legendäre Filmagentinnen und -agenten, geheime Missionen und Kultfiguren der Kinogeschichte.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail [email protected] und www.kinoimkesselhaus.at.