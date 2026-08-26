„Wienopolis“: Bürgermeister Michael Ludwig beantwortet spannende Fragen von jungen Journalistinnen und Journalisten

Wien (OTS) -

Heute, Mittwoch, stellte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im Rahmen der Ferienspiel-Aktion „Wienopolis“ bei einer Kinderpressekonferenz interessanten Fragen von Kindern. Mit Mikrofon, Kamera und Notizblock ausgestattet, nahmen elf Kinder im Büro des Bürgermeisters im Wiener Rathaus Platz. Das Interview war für viele der Höhepunkt der „Wienopolis“-Woche, in der die Kinder nicht nur in unterschiedliche Berufe hineinschnuppern, sondern auch selbst die Geschicke ihrer „Kinderstadt“ lenken können.

Die Fragen deckten sowohl berufliche als auch persönliche Themen ab. So erzählte der Stadtchef auf die Frage, was ihm besonders an seinem Beruf gefalle, dass es vor allem die vielfältigen Begegnungen innerhalb und außerhalb des Rathauses seien: „Die eigene Freizeit ist zwar knapp bemessen, aber es ist ein schöner Beruf, weil man ständig mit Menschen zu tun hat und in diesen Begegnungen viel dazulernt.“ Zahlreiche Sitzungen und Termine würden zwar zu einem langen Arbeitstag führen, doch man arbeite jeden Tag daran, die Stadt besser zu machen, sagte Ludwig. „Meine größte Freude ist die Umsetzung jener Maßnahmen, die allen Bürgerinnen und Bürgern dienen und unsere Stadt noch lebenswerter machen“, so der Bürgermeister.

Ludwig kündigte an, dass er noch vieles in Wien verändern wolle: „Wir leben in einer Stadt mit viel Grünraum, leistbaren Wohnungen und vielen Ausbildungsplätzen. Aber ich werde weiter daran arbeiten, dass auch künftige Generationen eine lebenswerte Stadt und attraktive Welt vorfinden werden.“

Die bestens vorbereiteten Nachwuchs-Journalistinnen und -journalisten wollten ebenfalls erfahren, welche Stationen der Bürgermeister in der Kinderstadt besuchen würde. Wäre er ein Kind, würde er in „Wienopolis“ vor allem das Angebot nutzen, in verschiedenste Berufe hineinzuschnuppern und diese kennenzulernen: „Eine Ausbildung für einen Beruf ist etwas ganz, ganz Wichtiges, damit man eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben kann. Als Kind waren meine Wunschberufe Buchhändler oder Tierarzt“, antwortete Ludwig, der auch verriet, dass er als Kind ein Meerschweinchen und ein Zwergkaninchen hatte. „Die Tiere haben mir große Freude bereitet, aber sie haben mir auch gezeigt, dass man Verantwortung für diese Lebewesen übernehmen muss“, sagte der Bürgermeister. Zwar sei er nicht Veterinär geworden, aber er habe in seinem Leben Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen: vom Schulsprecher über den Betriebsrat oder Bezirksrat bis hin zum Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien.

Im Word-Rap entschied sich Bürgermeister Ludwig für See statt Meer, Theater statt Kino, Tischtennis statt Wuzzeln sowie Burger statt Pizza. Zum Abschluss bedankte sich Ludwig für die interessanten Fragen und zeigte sich vom journalistischen Engagement und den professionellen Fragen seiner Besucherinnen und Besucher begeistert. Die jungen Journalistinnen und Journalisten erhielten noch kleine Geschenke und stärkten sich am Buffet, bevor sie ihre Eindrücke in ihrer Kinderzeitung sowie in TV- und Online-Beiträgen festhielten.

„Wienopolis“ läuft noch täglich bis Freitag von 10 bis 17 Uhr im Wiener Rathaus und lädt alle Kinder von 8 bis 13 Jahren ein, Politik, Berufe und Stadtleben kostenlos und ohne Anmeldung spielerisch kennenzulernen.

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