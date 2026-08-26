Seminar Oberlaa: Herbstseminar 2026 startet am 22. Oktober: aktuelle Steuerfragen flexibel und praxisnah

Wien (OTS) -

Was ändert sich beim Gewinnfreibetrag? Was bleibt nach dem Wegfall von Telearbeits- und Arbeitsplatzpauschale beim Homeoffice noch absetzbar? Welche steuerlichen Änderungen kommen bei E-Autos und Immobilien? Und wer trägt eigentlich die Verantwortung, wenn Künstliche Intelligenz und automatisierte Vorgänge im Abgabenverfahren zum Einsatz kommen?

Mit diesen und zahlreichen weiteren aktuellen Praxisfragen startet Seminar Oberlaa am 22. Oktober 2026 gemeinsam mit der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (ASW) in das große Akademie-Herbstseminar 2026. Das Seminar findet online und on demand statt und kann bis 22. Dezember 2026 zeitlich flexibel absolviert werden.

Fortbildung, die sich dem Kanzleialltag anpasst

Gerade in der Steuerberatung zählt nicht nur aktuelles Fachwissen, sondern auch die Möglichkeit, Weiterbildung unkompliziert in einen vollen Arbeitsalltag zu integrieren. Die Seminarinhalte werden deshalb in mehreren Videos on demand bereitgestellt. Interessante Passagen können wiederholt und die einzelnen Einheiten flexibel absolviert werden.

Das Herbstseminar vermittelt 8 Fortbildungseinheiten gem. § 3 WT-ARL bzw. § 33 Abs. 3 BiBuG. Ergänzend erhalten die Teilnehmer das umfangreiche Arbeitsbuch zum Herbstseminar 2026 per Post mit Beiträgen, Übersichten und Tabellen, die auch über das Seminar hinaus als praktisches Nachschlagewerk dienen.

Aktuelle Steuerfragen 2026: Was jetzt auf Kanzleien zukommt

Welche Änderungen beim Gewinnfreibetrag müssen bereits jetzt berücksichtigt werden? Was ist beim Homeoffice künftig noch absetzbar? Welche neuen Fragen bringt der 4,9-%-Umsatzsteuersatz für bestimmte Nahrungsmittel mit sich, und worauf ist bei Online-Bestellungen, Vorsteuer und Einfuhrumsatzsteuer zu achten?

Auch bei E-Autos, Gesellschaften und Immobilien besteht Handlungsbedarf: Welche steuerlichen Vorteile fallen weg? Wo entstehen neue Risiken bei Gesellschafter-Verrechnungskonten? Und welche Änderungen kommen bei Immobilienbesteuerung, Vermietung und Grunderwerbsteuer auf Unternehmen und Berater zu?

Zugleich verändert die Digitalisierung die tägliche Kanzleipraxis. Wer trägt die Verantwortung, wenn Künstliche Intelligenz und automatisierte Prozesse im Abgabenverfahren eingesetzt werden? Welche neuen Möglichkeiten nutzt die Finanzverwaltung beim Datenabgleich? Und welche aktuellen Entscheidungen und Verwaltungsmeinungen sollten Steuerberater für die Beratung ihrer Klient:innen kennen?

Das Herbstseminar 2026 greift diese und zahlreiche weitere Praxisfragen auf, ordnet neue Regelungen und aktuelle Rechtsprechung ein und zeigt, wo in der täglichen Beratung konkreter Handlungsbedarf besteht.

Praxiswissen aus dem Seminar-Oberlaa-Team

Für die bewährte praxisnahe Aufbereitung sorgt das Autoren- und Vortragsteam von Seminar Oberlaa:

Mag. (FH) Robert Baumert, Steuerberater, Wien

Mag. Georg Wilfling, Steuerberater, Graz

MMag. Dr. Sandra Huber, LL.M., Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin

Mag. Gabriele Hackl, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, Wien