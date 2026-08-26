„Ibiza – Insel zwischen Freiheit und Exzess“: Finale der „Universum History“-Serie „Orte, die Geschichte schrieben“

Wien (OTS) -

Türkisblaues Meer, versteckte Buchten, weiß getünchte Häuser und legendäre Sonnenuntergänge: Ibiza gilt als Inbegriff mediterraner Lebensfreude. Rund 14 Millionen Freigeister, Künstlerinnen und Künstler, Aussteiger und Nachtschwärmer aus aller Welt besuchen die Baleareninsel jährlich. Doch hinter diesem Bild verbirgt sich eine außergewöhnliche Geschichte, die weit mehr bietet als Party und Sundowner – wie die neue Dokumentation „Ibiza – Insel zwischen Freiheit und Exzess“ von Fabian Korbinian Wolf (ORF-Bearbeitung: Andreas Maurer) zum Abschluss der fünfteiligen „Universum History“-Sommerserie „Orte, die Geschichte schrieben“ am Freitag, dem 28. August 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zeigt.

Bereits in den 1930er Jahren entdeckt der deutsch-jüdische Philosoph Walter Benjamin die damals noch weitgehend unbekannte Insel. Fasziniert von ihrer Ursprünglichkeit, den einfachen Lebensverhältnissen der Menschen und der einzigartigen Atmosphäre erkennt er zugleich die Schattenseite des aufkommenden Tourismus. Als die ersten Hotels entstehen, warnt Benjamin bereits vor einer „Überfüllung“ Ibizas. Den entscheidenden Wandel erlebt die Insel jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab den 1960er Jahren strömen junge Menschen, die den Pariser Studentenunruhen entfliehen oder nicht in den US-amerikanischen Vietnamkrieg eingezogen werden möchten, auf die Sonneninsel, denn nirgendwo lässt es sich zu dieser Zeit so frei leben wie auf Ibiza. Während das Regime von General Franco Spanien mit eiserner Hand regiert, entsteht auf Ibiza eine Gegenwelt, die mitunter verteidigt werden muss: Immer wieder liefern sich die „langhaarigen“ Neuankömmlinge heftige Kämpfe mit Francos Guardia Civil.

Mit dem Tod des Diktators im Jahr 1975 ändert sich die Situation schlagartig. Internationale Musiklegenden wie Cat Stevens, Bob Marley oder Freddie Mercury verfallen der Magie der Insel und machen Ibiza zu einem Hotspot der internationalen Musikszene. In Bauernhäusern entstehen Clubs, die heute zu den größten der Welt gehören und bis zu 8.000 Partygästen Platz bieten. Models, Modedesigner und Stylisten haben die Stars von gestern – Errol Flynn oder auch Ursula Andress – mittlerweile abgelöst. Der Hippiemarkt ist längst zur Massenattraktion geworden und die „Marke Ibiza“ mitsamt ihrem weißen Kleiderstil zu einem Milliardengeschäft.

„Universum History“ beleuchtet die wechselvolle Geschichte Ibizas und wie lebendig der Mythos der Insel bis heute ist.