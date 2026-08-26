Lukas Rendl übernimmt die Leitung des Exklusiv-Vertriebs der Generali

Wien (OTS) -

Die Generali Versicherung besetzt die Leitung des Exklusiv-Vertriebs mit einem Experten aus den eigenen Reihen: Mit 1. September 2026 übernimmt Lukas Rendl die Verantwortung für den angestellten Außendienst und folgt damit auf Sabine Ortner, die seit Juni als Chief Insurance Officer das Vorstandsressort Leben/Kranken leitet.

„Mit Lukas Rendl übernimmt ein sehr erfahrener und hervorragend vernetzter Kollege die Leitung unseres Exklusiv-Vertriebs. Seine Branchenerfahrung, seine fundierte fachliche Expertise und sein tiefes Verständnis für bereichsübergreifende Zusammenhänge machen ihn zur idealen Besetzung. Ich bin überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen und den Vertrieb nachhaltig gestalten wird“, sagt Reinhard Pohn, Generali Vorstand für Vertrieb und Marketing.

Lukas Rendl startete nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Wien sowie Europarecht und europäisches Wirtschaftsrecht an der Donau-Universität Krems 2009 seine Laufbahn bei der Generali Versicherung. Nach einem Traineeprogramm übernahm er verschiedene Fach- und Führungsfunktionen in der Abteilung Schadenversicherung-Leistung, zuletzt als Leiter Prozessmanagement sowie als Leiter Krankenversicherung. In diesen Funktionen verantwortete er die Analyse und Optimierung komplexer Prozesse und arbeitete unter anderem eng mit zentralen Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Marketing, IT und Versicherungstechnik zusammen. Darüber hinaus war er in zahlreiche nationale und internationale Projekte eingebunden. Seine akademische Ausbildung ergänzte Rendl durch ein MBA-Studium an der FH Wien der WKW sowie internationale Managementprogramme, unter anderem an der HEC Paris und der London Business School.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Wir werden gemeinsam an die bisherigen Erfolge anknüpfen und diesen wichtigen Vertriebsweg zukunftsorientiert ausrichten, um ein noch besseres Kundenerlebnis bieten zu können. Zentraler Erfolgsfaktor ist dabei eine Kultur, die Verantwortung, Teamgeist, Vertrauen und Weiterentwicklung fördert. So können wir die Rolle der Generali als Lifetime Partner stärken“, unterstreicht Lukas Rendl.

Exklusiv-Vertrieb als zentrale Säule

Der Exklusiv-Vertrieb ist ein zentraler Vertriebsweg der Generali Versicherung und steht für persönliche Beratung, langfristige Kundenbeziehungen und regionale Nähe. Mit einem österreichweiten Netzwerk an rund 2.000 angestellten Kundenbetreuer_innen in mehr als 110 Geschäftsstellen begleitet die Generali ihre Kund_innen in allen Lebensphasen und bietet individuelle Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Im Fokus stehen eine ganzheitliche Beratung, hohe Servicequalität und eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kund_innen. Durch die Kombination von persönlicher Beratung, digitalen Services sowie dem gezielten Einsatz von Digitalisierung und KI-gestützten Tools schafft der Exklusiv-Vertrieb ein nahtloses und exzellentes Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.