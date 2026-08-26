ÖVP - Keri/Grüne - Stadler: Summer City Camps müssen effizienter und treffsicherer werden

Wien (OTS) -

Hohe Kosten, Ineffizienz, zu wenige Plätze und eine Verteilung, die am tatsächlichen Bedarf vorbeigeht: Bei den Summer City Camps sehen Wiener Volkspartei und Grüne Wien erheblichen Aufklärungsbedarf. Obwohl die Stadt jährlich Millionenbeträge investiert, stehen viele Familien weiterhin vor der Herausforderung, einen passenden Betreuungsplatz für den Sommer zu bekommen. Gleichzeitig werfen die hohen Kosten und die Organisationsstrukturen Fragen nach der Effizienz des Systems auf.

Volkspartei und Grüne wollen deshalb die Strukturen und die Mittelverwendung bei den Summer City Camps vom Wiener Stadtrechnungshof umfassend prüfen lassen. Im Fokus stehen insbesondere die Kosten pro Betreuungsplatz, mögliche Doppelgleisigkeiten, die Verteilung der Angebote über die Wiener Bezirke sowie das Anmeldesystem.

„Arbeitende Eltern haben keine neun Wochen Urlaub. Deshalb müssen die Summer City Camps ein verlässlicher Partner in der Ferienplanung sein. Wenn aber ein mit Steuergeld finanzierter Platz teurer ist als bei vielen privaten Anbietern, während Bezirke mit hohem Bedarf keine oder zu wenige Plätze haben, stimmt das Verhältnis nicht mehr. Das Geld muss bei den Kindern und Familien ankommen und darf nicht in teuren Overheadkosten und Doppelstrukturen versiegen. Deshalb ersuchen wir den Stadtrechnungshof um eine schonungslose Prüfung der bestehenden Strukturen und möglicher Effizienzpotenziale. Unser Ziel ist klar: mehr Plätze, eine bessere Verteilung, mehr Wahlfreiheit und eine echte Entlastung für die Wiener Familien“, so die Frauen- und Familiensprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Sabine Keri.

„Die Summer City Camps sind grundsätzlich eine gute Sache, aber sie sind zu teuer für zu wenige Plätze. Es besteht der Verdacht, dass viel Geld in einer intransparenten Struktur versickert, statt bei den Kindern anzukommen. Das darf nicht sein, denn eine gute Ferienbetreuung im Sommer ist für Eltern und Kinder enorm wichtig. Deshalb ersuchen wir den Stadtrechnungshof um eine umfassende Prüfung, ob mit dem gleichen Geld nicht mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden können, damit mehr Eltern und Kinder von einer ordentlichen Ferienbetreuung im Sommer profitieren können“, so Bildungssprecher Gemeinderat Felix Stadler von den Wiener Grünen.

Mit dem gemeinsamen Prüfungsersuchen sollen nun insbesondere Wirtschaftlichkeit, Organisationsstruktur und Treffsicherheit der Summer City Camps umfassend durchleuchtet werden. Ziel muss eine Ferienbetreuung sein, bei der die vorhandenen Mittel möglichst effizient eingesetzt werden und möglichst viele Wiener Familien profitieren.