Niederösterreicher gewinnt E-Bike bei „Österreich radelt“

St. Pölten (OTS) -

Für Florian aus Horn hat sich der regelmäßige Arbeitsweg mit dem Fahrrad besonders ausgezahlt: Bei der bundesweiten Aktion „Österreich radelt zur Arbeit“ wurde er als Hauptpreisgewinner gezogen. Er darf sich über ein E-Bike von Kalkhoff freuen, das vom 2rad-shop Gerhardt bereitgestellt wurde. In den Aktionsmonaten Mai und Juni war Florian regelmäßig mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit und trug seine Fahrten auf der Plattform von „Niederösterreich radelt“ ein. Damit nahm er an der bundesweiten Verlosung teil und zog am Ende das große Los.

„Das Fahrrad lässt sich als Verkehrsmittel unkompliziert in den Alltag integrieren und bringt ganz nebenbei mehr Bewegung in den Tagesablauf. Ich gratuliere Florian herzlich zu seinem Gewinn und wünsche ihm sportliche sowie unfallfreie Kilometer mit dem neuen Bike. Gleichzeitig lade ich alle Niederösterreicher ein, auch beim Sommerradeln und beim Zielsprint weiter kräftig mitzumachen“, so Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Noch bis 12. September können beim Sommerradeln rund 190 Ausflugsziele entlang der zehn Top-Radrouten Niederösterreichs „erradelt“ und gesammelt werden. Mit der kostenlosen „Österreich radelt“-App geht es zu Badeplätzen, Burgen, Schlössern, Museen und beliebten Wirtshäusern im ganzen Land. Bereits ab drei gesammelten Zielen nimmt man an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem KTM-Trekkingräder, Hotelgutscheine von 50plus Hotels, Niederösterreich-CARDs, Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur und Radhelme im „Österreich radelt“-Design.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Aktionen von ‚Niederösterreich radelt‘ nach wie vor so großer Beliebtheit erfreuen. Ob am Weg zur Arbeit, beim Ausflug oder beim gemeinsamen Kilometersammeln: Das Format zeigt, wie einfach und abwechslungsreich sich Radfahren in den Alltag integrieren lässt. Besonders schön ist, dass dabei Menschen in ganz Niederösterreich zum Mitmachen motiviert werden“, so Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich.

Auch beim alljährlichen Zielsprint sammeln Gemeinden, Betriebe und Vereine noch bis Ende September Radkilometer und motivieren ihre Bürger, Mitarbeiter und Mitglieder zum Mitradeln. Die erfolgreichsten Organisationen werden im Herbst als Landessieger ausgezeichnet.

Für alle einzelnen Teilnehmer gibt es ebenfalls noch eine zusätzliche Gewinnchance: Wer bis Ende September zumindest 100 Radkilometer auf der Plattform eingetragen hat, nimmt automatisch an der Abschlussverlosung teil. Verlost werden unter anderem ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro, Fahrräder, Fahrradzubehör, WellCard-Gutscheine und Pluxee-Gutscheine.

Weitere Informationen und aktuelle Zwischenstände unter www.noe.radelt.at.

Für Rückfragen: Radland GmbH – Agentur für Aktive Mobilität, Mag. Susanne Pohlert, Leitung Marketing & Kommunikation, Tel: 0664 827 1060, E-Mail: [email protected]