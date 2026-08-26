  • 26.08.2026, 11:13:02
  • /
  • OTS0056

SJ-Zivkovic zu FPÖ-Enthüllungen: „Rechtsextreme raus aus dem Parlament!“

„Standard“-Enthüllungen zeigen enge Verbindungen zwischen Freiheitlicher Jugend und Identitären

Die neuen Enthüllungen zeigen einmal mehr: Rechtsextremismus ist bei der FPÖ kein Einzelfall, sondern hat System. Wenn die FPÖ Antidemokraten ins Parlament schleust, gefährden sie bewusst unsere Demokratie. Für uns ist klar: Rechtsextreme raus aus dem Parlament!

Zivkovic, SJÖ

1/4
Wien (OTS) - 

Nach den Enthüllungen des „Standard“ über die engen Verbindungen zwischen der Freiheitlichen Jugend und dem rechtsextremen identitären Milieu fordert die Sozialistische Jugend Österreich Konsequenzen. „Die neuen Enthüllungen zeigen einmal mehr: Rechtsextremismus ist bei der FPÖ kein Einzelfall, sondern hat System. Wenn die FPÖ Antidemokraten ins Parlament schleust, gefährden sie bewusst unsere Demokratie. Für uns ist klar: Rechtsextreme raus aus dem Parlament!“, betont Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

„Dass die freiheitliche Jugend eng mit der Identitären Bewegung verwachsen ist, liegt schon länger auf der Hand. Dass Funktionäre der Freiheitlichen Jugend laut Bericht als Kreditkarte bezeichnet wurden, deutet auch auf Geldflüsse zwischen den Organisationen hin. Öffentliche Gelder, die der außerschulischen Bildungsarbeit dienen sollen, für nationalsozialistische Propaganda zu missbrauchen, wäre nicht nur ein Schlag ins Gesicht für alle Steuerzahler*innen der Republik, sondern auch eine Gefahr für unsere Demokratie.” so Zivkovic weiter.

„Das Schweigen von Herbert Kickl zu den rechtsextremen Verbindungen seiner Partei spricht Bände. Wer angesichts solcher Enthüllungen schweigt, gibt Auskunft über das eigene Gedankengut. Als Parteichef trägt Kickl die volle politische Verantwortung für die Verbindungen seiner Partei ins rechtsextreme Milieu“, so Zivkovic weiter.

„Wenn die Identitären als Kaderschmiede für den politischen Nachwuchs der FPÖ dienen und Personen aus diesem Umfeld schließlich im Parlament landen, reden wir nicht mehr über einzelne Ausrutscher. Wir reden über ein rechtsextremes Netzwerk, das bis ins Parlament reicht. Das muss Konsequenzen haben“, so Zivkovic abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sjoe.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Sozialistische Jugend Österreich

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sjoe.at/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright