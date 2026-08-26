ORF-Bundesländerreihe „Sommerbühne“ aus der Steiermark: 25 Jahre Festival „Aufsteirern“ in Graz

Wien (OTS) -

Anlässlich des heurigen 25-Jahr-Jubiläums des „Aufsteirern“-Festivals in Graz macht die neue ORF-Bundesländerreihe „Sommerbühne“ einen Streifzug durch diesen Volkskultur-Event – moderiert von Norbert Oberhauser. Hauptbestandteil des Rückblicks sind Ausschnitte der sechs „Aufsteirern“-TV-Shows auf den Grazer Kasematten mit den musikalischen Höhepunkten der vergangenen Jahre. Auf der stimmungsvollen Bühne am Grazer Schlossberg geben sich internationale und lokale Stars und Künstler:innen quasi den musikalischen Notenschlüssel in die Hand. The Flying Pickets, Albert Hammond, Right Said Fred, Herbert Pixner, OPUS, Global Kryner, Oimara, die Seer, Pizzera & Jaus, Edmund, Marianne Mendt, Simone Kopmajer, Alle Achtung, Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng, Peter Kraus, BartolomeyBittmann und viele mehr präsentieren gemeinsam mit Volksmusikantinnen und -musikanten sowie Chören ihre Hits oder besondere Songs in neuem steirischen Gewand. Ein Volkskultur-Highlight, das für Spaß und gute Stimmung sorgt!

Die ORF-Bundesländerreihe „Sommerbühne“

Im Rahmen des umfangreichen ORF-Kultursommers 2026 (Details unter https://presse.ORF.at) gibt die neue Bundesländerreihe „Sommerbühne“ wöchentlich seit 4. Juli, immer samstags um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, Einblicke in regionale Kulturevents und -festivals. Nach Produktionen aus den Landesstudios Niederösterreich (4. Juli), Oberösterreich (11. Juli), Vorarlberg (18. Juli), Burgenland (25. Juli), Salzburg (1. August), Wien (8. August), Kärnten (15. August) und Tirol (22. August) steht nun die finale Folge aus der Steiermark (29. August) auf dem Programm.

ORF-Bundesländerreihe „Sommerbühne“ aus der Steiermark

Das Festival „Aufsteirern“ in Graz

29. August, 17.55 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Regie: Helmut C. Gürtl. Produktion: ORF Landesstudio Steiermark