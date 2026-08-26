Erstmals Preis für Kulturinitiativen der Stadt Wien vergeben

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien vergibt 2026 im Rahmen der Preise der Stadt Wien erstmals den neu geschaffenen Preis für Kulturinitiativen. Mit der Auszeichnung werden herausragende Projekte und Leistungen im transdisziplinären Bereich der freien Wiener Kulturszene gewürdigt. Die beiden ersten Auszeichnungen gehen an den Bildungs- und Kulturverein A.R.E.A.L. sowie an die Initiative QUESTION ME & ANSWER (QMA).

„Die freie Kulturszene ist ein unverzichtbarer Teil der kulturellen Vielfalt Wiens. Kulturinitiativen schaffen Räume für künstlerisches Experiment, für Begegnung und Austausch und eröffnen Menschen neue Möglichkeiten, am kulturellen Leben unserer Stadt teilzuhaben. Mit dem neuen Preis für Kulturinitiativen wollen wir dieses oft über viele Jahre gewachsene Engagement stärker sichtbar machen und jene auszeichnen, die mit Mut, Beharrlichkeit und neuen Ideen unsere Stadt mitgestalten. A.R.E.A.L. und QUESTION ME & ANSWER stehen auf unterschiedliche Weise beispielhaft dafür: Sie bringen Menschen und künstlerische Perspektiven zusammen, schaffen neue Zugänge und stärken damit eine offene und vielfältige Kulturlandschaft. Ich gratuliere beiden Initiativen sehr herzlich zur ersten Verleihung dieses Preises“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Preis für langjähriges, herausragendes Wirken an A.R.E.A.L.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für ein langjähriges, herausragendes Wirken im Kulturbereich geht an den 2019 gegründeten Bildungs- und Kulturverein A.R.E.A.L. von Moritz Matschke und Anna Pech. Mit ortsbezogenen und partizipativen Projekten verbindet A.R.E.A.L. künstlerische Praxis mit gesellschaftlichem Engagement und schafft in ganz Wien Räume für Austausch und Mitgestaltung.

Besonders würdigte die Jury die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die in den Projekten nicht bloß als Zielgruppe, sondern als aktive Mitgestalter*innen angesprochen werden. Hervorgehoben wurde zudem die Verbindung von hoher künstlerischer Professionalität, gesellschaftlichem Engagement und einem sensiblen Umgang mit unterschiedlichen Lebensrealitäten.

Preis für hervorragendes Projekt an QUESTION ME & ANSWER

Der mit 5.000 Euro dotierte Preis für ein hervorragendes Projekt bzw. eine hervorragende Initiative geht an QUESTION ME & ANSWER (QMA), eine 2019 von SolidarityPlus – Verein für ein solidarisches Miteinander ins Leben gerufene Initiative, die von Smaranda Krings und Justina Špeirokaitė geleitet wird.

QMA schafft Verbindungen zwischen neu nach Wien gekommenen Künstler*innen, der lokalen Kunstszene und etablierten Kultureinrichtungen. Mit unterschiedlichen Veranstaltungs- und Austauschformaten unterstützt die Initiative Künstler*innen dabei, Netzwerke aufzubauen, Ressourcen zu teilen und Zugang zur Wiener Kunst- und Kulturszene zu finden. Die Jury hob insbesondere hervor, dass QMA künstlerischen Stimmen Gehör verschafft, die andernfalls weniger sichtbar wären, und damit zugleich neue Perspektiven in die Wiener Kunstszene einbringt.

Neuer Preis der Stadt Wien

Mit dem Preis für Kulturinitiativen zeichnet die Stadt Wien künftig jährlich herausragende Projekte und Leistungen im transdisziplinären Bereich der freien Szene aus. Vergeben werden ein mit 10.000 Euro dotierter Preis für langjähriges, herausragendes Wirken im Kulturbereich sowie ein mit 5.000 Euro dotierter Preis für ein hervorragendes Projekt bzw. eine hervorragende Initiative.

Die Auswahl erfolgt auf Empfehlung einer unabhängigen Fachjury. Eine Bewerbung für den Preis ist nicht möglich. Ausgezeichnet werden können Einzelpersonen und Teams mit Arbeits- oder Wohnbereich in Wien.