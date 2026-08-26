BODNER Gruppe erzielt erstmalig über 1 Milliarde Umsatz

Kufstein (OTS) -

Die BODNER Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 einen historischen Meilenstein erreicht: Mit einem konsolidierten Gruppenumsatz inklusive anteiliger Arbeitsgemeinschaften von 1,05 Milliarden Euro steigerte die eigentümergeführte Baugruppe ihre Leistungen um 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie überschritt damit erstmals in ihrer mehr als 110-jährigen Unternehmensgeschichte die Umsatzmilliarde. Mit rund 3.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 40 Tochtergesellschaften ist das Unternehmen mittlerweile in Österreich, Deutschland und der Schweiz tätig.

Auch die Ergebnisentwicklung fällt positiv aus. Der operative Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) konnte im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent gesteigert werden. Volle Auftragsbücher, insbesondere im Infrastruktur- und Kraftwerksbau, sowie ein Auftragsüberhang von über einer Milliarde Euro sorgen für das Jahr 2026 für eine solide Auslastung. „Der Sprung über die Milliardenmarke ist für uns ein historischer Meilenstein. Unsere breite Marktaufstellung, die starke regionale Verankerung bei gleichzeitig überregionaler Präsenz sowie der konsequente Fokus auf Digitalisierung und Personalentwicklung machen uns auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erfolgreich und widerstandsfähig“ , erklärt Mag. Ing. Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der BODNER Gruppe.

Der wirtschaftliche Erfolg der BODNER Gruppe basiert auf ihrer umfassenden Kompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als Bau-Komplettanbieter realisiert das Unternehmen sämtliche Leistungen aus einer Hand. Dadurch reduziert es Abhängigkeiten von externen Partnern und erhöht gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen. Darüber hinaus setzt die Baugruppe seit mehreren Jahren konsequent auf einen höheren Vorfertigungsgrad im Neubau. Die serielle Bauweise ermöglicht kürzere Bauzeiten, effiziente Abläufe und trägt zur Reduktion von Baukosten bei.

Infrastrukturprojekte kompensieren Nachfrageschwäche im Hochbau

Wesentliche Wachstumstreiber sind insbesondere Großprojekte im Energie- und Infrastrukturbereich. Die BODNER Gruppe verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei technisch anspruchsvollen Bauvorhaben. Zu den bedeutendsten Projekten zählt das TIWAG-Pumpspeicherkraftwerk Kühtai 2, das sich nach rund fünfjähriger Bauzeit in der Endphase befindet. Darüber hinaus konnte die Baugruppe mit dem TIWAG-Wasserkraftwerk Innstufe Imst-Haiming starten. Die Fertigstellung des Projekts ist für das Jahr 2030 geplant. Auch im Brückenbau realisiert das Unternehmen derzeit mehrere komplexe Infrastrukturvorhaben. Dazu gehören unter anderem der Ersatzneubau der Sillbrücke II sowie die Mietzener Brücke auf der A13 Brennerautobahn für die ASFINAG. In Deutschland errichtet das Unternehmen zudem die neue Saalach-Brücke bei Salzburg auf der A8 für die Autobahn GmbH des Bundes.

Die positive Entwicklung im Infrastrukturbereich kompensiert die zuletzt verhaltende Nachfrage im Hochbau. Im gemeinnützigen Wohnungsbau zeichnet sich zumindest eine leichte Belebung ab, die wichtige Impulse für die Schaffung dringend benötigten leistbaren Wohnraums setzt.

BODNER Immobilien

Neben dem Baugeschäft ist der Bereich Projektentwicklung ein wichtiger Wachstumsmotor der Unternehmensgruppe. Mit dem kürzlich fertiggestellten QUADRILL in Linz realisierte die BODNER Gruppe ein Leuchtturmprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 200 Millionen Euro. Das Areal vereint Wohnen, Arbeiten, Hotel, Handel und Gastronomie an einem Standort. Herzstück ist der 109 Meter hohe QUADRILL Tower, das höchste Hotel- und Bürogebäude Österreichs außerhalb Wiens.

Derzeit liegt der Fokus auf der Verwertung des Zukunftsareals Kufstein. Auf dem Gelände der ehemaligen Enrich-Kaserne entsteht auf rund 46.000 Quadratmetern ein neues Stadtquartier mit studentischem Wohnen, geförderten Wohnungen sowie großzügigen Grün- und Freiflächen.

Starker Rückenwind für die Zukunft

„Aktuell prüfen wir geeignete Akquisitionsmöglichkeiten, insbesondere in Ostösterreich, Baden-Württemberg und Bayern. Damit wollen wir unsere Marktposition gezielt stärken und zusätzliche Wachstumschancen in wirtschaftlich attraktiven Regionen nutzen“ , so Thomas Bodner abschließend.

www.bodner-bau.at