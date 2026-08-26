Der „Ö1 Kulturtalk“ am 30. August: „Was bleibt vom Festival-Sommer?

Wien (OTS) -

Im „Ö1 Kulturtalk“ am Sonntag, dem 30. August 2026 (18.15 Uhr), diskutiert Ö1-Redakteur Sebastian Fleischer mit Kulturjournalistin Susanne Zobl („News“, „Kurier“), Theaterkritikerin Julia Schafferhofer (freie Journalistin) und Opern- und Musikkritiker Walter Weidringer („Die Presse“, „Ö1“) über Triumphe, Enttäuschungen und Überraschungen der diesjährigen Festival-Saison.

Am 30. August gehen die Salzburger Festspiele zu Ende – ein guter Anlass, um den ablaufenden Festivalsommer noch einmal Revue passieren zu lassen. Wie sehr konnte die noch ganz von Markus Hinterhäuser geprägte Festspiel-Saison überzeugen? Von der düsteren „Carmen“ über Ariadne auf dem Mars bis zum epischen „Saint François d'Assise“ – welche Premieren werden in Erinnerung bleiben? Und wie konnte sich das Theaterprogramm – mit Faust I sowie einer Handke- und Jelinek-Uraufführung – gegen die Oper behaupten? Warum hat bei den Bregenzer Festspielen die Opernrarität im Festspielhaus viele mehr beeindruckt als „La Traviata“ auf der Seebühne? Ist die Tendenz zu Blockbustern im Opern- und Theatersommer ein Zeichen dafür, das Intendantinnen und Intendanten lieber auf Nummer sicher gehen? Wie hat sich das auf die Besucherzahlen niedergeschlagen? Und welche Produktionen des breitgefächerten Theatersommers hätte man lieber nicht verpasst? All diesen Fragen widmet sich Fleischer mit seinen Gästen in einem Rückblick auf das Bühnengeschehen der Festivalsaison im „Ö1 Kulturtalk“.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.