„Juan Diego Flórez – 30 Jahre in Pesaro“: Galakonzert zum Jubiläum am 30. August in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Eine besondere künstlerische Verbindung, die vor drei Jahrzehnten begann und eine Bilderbuchkarriere in Gang setzte, wurde kürzlich im Rahmen des Rossini Opera Festival in Pesaro musikalisch gewürdigt. Unter dem Motto „Flórez 30“ feierte Startenor und Kammersänger Juan Diego Flórez heuer sein 30-jähriges Bühnenjubiläum in Pesaro und damit seine Verbundenheit mit dem Kulturfestival in Gioachino Rossinis Heimatstadt, wo ihm 1996 als 23-jähriger Einspringer für eine erkrankte Opernhauptrolle über Nacht der Durchbruch gelang. Seitdem hat sich Flórez mit seiner unverwechselbaren Stimme, brillanten Technik und stilistischen Souveränität weltweit als einer der herausragenden Interpreten von Rossinis virtuosem Belcanto-Repertoire etabliert. ORF III zeigt das am 18. August aufgezeichnete Jubiläumskonzert unter dem Titel „Juan Diego Flórez – 30 Jahre in Pesaro“ am Sonntag, dem 30. August 2026, um 20.15 Uhr in „Erlebnis Bühne“ (auch auf ORF ON).

Im Rahmen des festlichen Galaabends im Auditorium Scavolini in Pesaro präsentiert Juan Diego Flórez Höhepunkte seiner langjährigen Karriere beim Rossini Opera Festival. Auf dem Programm stehen zudem Werke jener Komponisten, die wichtige Stationen seines künstlerischen Werdegangs markieren – von Gaetano Donizetti und Giuseppe Verdi über Jacques Offenbach bis Charles Gounod und Jules Massenet. Die musikalische Leitung am Pult des Orchestra del Teatro Comunale di Bologna hat Iván López Reynoso übernommen, es singt der Coro del Teatro Ventidio Basso. Eine Hommage an drei Jahrzehnte Bühnenkunst und an eine Stimme, die den Belcanto wie kaum eine andere geprägt hat.

Auch beim diesjährigen „Staatsopern-Air“ am 6. September im Wiener Burggarten ist Juan Diego Flórez in ORF III – live-zeitversetzt um 20.15 Uhr – zu erleben.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.