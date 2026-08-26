  • 26.08.2026, 10:22:02
  • /
  • OTS0044

„Philosophisches Forum“ zum Thema „Müssen wir glücklich sein?“ am 27. August um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Zu Gast bei Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann: Wilhelm Schmid, Cornelia Richter, Mathias Binswanger und Lisz Hirn

Wien (OTS) - 

Zwischen Selbstoptimierung, Leistungsdruck und Sehnsucht nach Sinn: Das „Philosophische Forum“ widmet sich in seiner aktuellen Ausgabe dem großen Menschheitsthema Glück und der Frage, ob ein erfülltes Leben vielleicht wichtiger ist als ein glückliches.

Wir erleben eine Zeit der Dauerkrisen, Glück und Glücklichsein scheint unter den aktuellen Bedingungen nur schwer möglich. Gleichzeitig wird das Glück im Kapitalismus zu einem großen und boomenden Geschäftszweig. Inzwischen gibt es viele Angebote rund um die Themen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Achtsamkeit, die mehr Glück und Glückseligkeit für jede und jeden Einzelnen versprechen. Unterstützt wird dies durch Ratgeber, Influencer und Meinungsmacher, die vorzeigen, wie ein glückliches Leben auszusehen hat. Entsteht dadurch der Eindruck, dass wir gesellschaftlich immer glücklich und zufrieden sein müssen? Wie viel Einfluss haben wir darauf, ob wir glücklich sind? Und müssen wir überhaupt glücklich sein?

„Es entspricht unserem Zeitgeist, dem Glück nachzujagen. Doch wer ständig auf der Jagd nach dem Glück ist, wird auf lange Sicht unglücklich zurückbleiben“, sagt Philosoph und Gastgeber Konrad Paul Liessmann. Gemeinsam mit Moderatorin Barbara Stöckl begrüßt er im „Philosophischen Forum“ am Donnerstag, 27. August 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und ORF ON folgende Gäste:

Wilhelm Schmid, Philosoph
Cornelia Richter, Bischöfin der Evangelischen Kirche A.B.
Mathias Binswanger, Ökonom
Lisz Hirn, Philosophin

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright