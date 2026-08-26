  • 26.08.2026, 10:19:33
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Happy Birthday, Kernölamazonen! „Die große Jubiläumsshow“ zum 20-jährigen Bühnenjubiläum als ORF-1-Premiere

Anschließend „Was gibt es Neues? – Classics“ am 28. August in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Anlässlich ihres 20-Jahr-Jubiläums präsentieren die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt „Die große Jubiläumsshow“ – am Freitag, dem 28. August 2026, um 20.15 Uhr als ORF-1-Premiere (und 24 Stunden vorab auf ORF ON). Anschließend um 21.35 Uhr sind in den „Was gibt es Neues? – Classics“ die witzigsten Momente, die kuriosesten Dinge der Woche und die besten Rateteam-Sager aus der beliebten Freitagabendshow mit Oliver Baier zu sehen.

Mehr zu „Kernölamazonen – Die große Jubiläumsshow“:

Sie sind Kabarettstars, Publikumslieblinge und DAS dynamische Duo auf Österreichs Kabarettbühnen: die Kernölamazonen. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums präsentieren Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt eine Show der Sonderklasse im Globe Wien. Mit großartigen Überraschungsgästen wie Viktor Gernot, einer komödiantischen und musikalischen Zeitreise und herrlich komischen Blicken hinter die Kulissen.

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