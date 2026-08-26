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REMINDER: Moderne Polizeiausbildung stärkt Gewaltschutz in Österreich

Vortrag und Lokalaugenschein u.a. mit Innenminister Karner und Frauenministerin Holzleitner im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Wien, 27. August 2026, 13:15 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner und Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner, informieren am 27. August 2026 gemeinsam mit der Leiterin der Gewaltschutzzentren Wien, Nicole Krejci, sowie dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, über die Ausbildung von Polizeischülerinnen und Polizeischülern im Bereich Gewaltschutz.

Im Rahmen des Besuches gibt die für die Sicherheitsakademien zuständige Gruppenleiterin im Innenministerium, Eva Gollubits, einen Einblick in die Ausbildung im Bereich Gewaltschutz. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, bei einem Szenarientraining von Polizeischülerinnen und Polizeischülern dabei zu sein. Den Abschluss bilden Pressestatements.

Wann: 27. August 2026, 13:15 Uhr

Wo: Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Wien, Marokkanergasse 4, 1030 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/3zry7dvc

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Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
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