Feierliche Sponsion der Kinder und Jugend UNI Tulln 2026

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen der Kinder und Jugend UNI Tulln – veranstaltet von der NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“ – tauchten in der vergangenen Woche 160 Kinder und rund 30 Jugendliche in die Welt von Wissenschaft, Forschung und Umweltbildung ein. Den Abschluss bildete eine feierliche Sponsion auf der GARTEN TULLN, bei der die Kinder und Jugendlichen präsentierten, was sie während der UNI-Woche gelernt haben.

Die feierliche Überreichung der Diplome übernahm Landesrat Anton Kasser. Er unterstrich: „Die Kinder und Jugend UNI zeigt auf wunderbare Weise: Wissenschaft, Umwelt-, Klima- und Artenschutz müssen keine trockenen Themen sein, sondern können richtig spannend sein. Für das Land Niederösterreich sind neugierige und gut informierte junge Menschen besonders wertvoll. Wir wollen ihnen früh die Möglichkeit geben, ihre Umwelt zu verstehen und selbst aktiv zu werden – denn die Kinder und Jugendlichen von heute gestalten unser Land von morgen.“

Fünf Tage lang wurde im Rahmen der Kinder UNI Tulln wieder geforscht, experimentiert, entdeckt, ausprobiert und gestaunt. Dabei wurden 160 Kinder aus ganz Niederösterreich für Wissenschaft, Forschung, Technik und Umwelt begeistert. Die 8- bis 12-Jährigen konnten in Vorlesungen und Workshops verschiedene Forschungsfelder kennenlernen, Einblicke in wissenschaftliche Berufe gewinnen und ihre Umwelt hautnah erleben.

Erstmals wurde die Kinder UNI in diesem Jahr um eine Jugend UNI für 13- bis 16-Jährige erweitert. Jugendliche konnten in eigenen Workshops ihre Ideen für Wissenschaft, Technik und Umwelt entwickeln, sich mit praktischen Problemstellungen auseinandersetzen und eigene Projekte und Versuchsreihen planen. Damit richtete sich das Angebot der NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“ erstmals an eine noch breitere Altersgruppe und ermöglichte jungen Menschen, Themen der Zukunft auf altersgerechte und praxisnahe Weise zu erleben.

Die Jungstudierenden waren während der Woche an mehreren Schauplätzen in Tulln unterwegs. Am Campus Tulln Technopol, auf der GARTEN TULLN und im edu-MakerSpace wartete ein abwechslungsreiches Programm der zahlreichen Partnerorganisationen.

Die Kinder und Jugend UNI Tulln wurden vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich, der Aktion Ferienbetreuung des Landes Niederösterreich sowie der Stadtgemeinde Tulln gefördert und von ecoplus – Niederösterreichs Wirtschaftsagentur gesponsert.

Die weiteren Partnerorganisationen:

Universität für Bodenkultur Wien (KinderBOKU)

Universität für Weiterbildung Krems – Department für Bauen und Umwelt

FH Wiener Neustadt – Biotech Campus Tulln

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Haus der Digitalisierung – ecoplus Digital GmbH

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Verein Technologykids

Verein digital.austria | CoderDojo

Gartenbauschule Langenlois

Verein Landimpulse

Viadonau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

DIE GARTEN TULLN

Weitere Infos: www.naturimgarten.at/kinder-uni-tulln und www.naturimgarten.at/jugend-uni-tulln