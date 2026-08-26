Weltweit erste Demo: Big Blue Marble und Nakolos zeigen auf der IBC2026 nahtloses Zusammenspiel von 5G Broadcast und Media over QUIC

Wien (OTS) -

Big Blue Marble wird auf der internationalen Fachmesse für die Medien-, Entertainment- und Rundfunkindustrie IBC2026 in Amsterdam von 11. bis zum 14. September neue Entwicklungen für seine 5G-Broadcast-Plattform Nakolos vorstellen. Gemeinsam mit den Technologiepartnern TREDESS, SYES und Bitstem demonstriert Big Blue Marble nach eigener Einschätzung erstmals weltweit einen nahtlosen Wechsel zwischen 5G Broadcast und Media over QUIC (MoQ), einem neuen, offenen Standardprotokoll für Live-Streaming und Echtzeit-Medien. Damit lässt sich bei der Signalübertragung eine extrem niedrige End-to-End-Latenz erreichen.

Die Demonstration in den Hallen der RAI Amsterdam verdeutlicht, wie der End-to-End-Ansatz die Einführung neuer 5G-Broadcast-Technologien in realen Diensten vereinfachen kann und wie rasant sich die Technologie weiterentwickelt, um neue Anwendungsfälle und Ausspielmodelle zu unterstützen.

Wenn Broadcast-Reichweite auf ultra-kurze Breitband-Latenz trifft

Während 5G Broadcast es ermöglicht, mit einer Übertragung viele Menschen gleichzeitig zu erreichen, bringt MoQ als neuer Standard für eine flexible Internetübertragung eine extrem niedrige Latenz mit. Nakolos bringt diese beiden Welten zusammen. Mit der Plattform kann der MoQ-Übertragungsweg bei Bedarf aktiviert werden, anstatt Broadcast- und Breitband-Streams dauerhaft parallel betreiben zu müssen.

Ist 5G Broadcast beispielsweise nicht verfügbar oder für den jeweiligen Anwendungsfall ungeeignet, kann MoQ die Medienübertragung nahtlos übernehmen – und das mit einer End-to-End-Latenz von unter einer Sekunde, wie zahlreiche Tests gezeigt haben. Ist 5G Broadcast verfügbar, können dieselben Inhalte an ein Massenpublikum übertragen werden, ohne für jeden einzelnen Zuschauer oder jede einzelne Zuschauerin individuellen Breitbandverkehr zu erzeugen.

Das Ergebnis ist ein robusteres und bandbreiteneffizienteres Ausspielmodell, das Anwendungen von hochwertigen Live-Events und Sportübertragungen bis hin zu kritischen Informationsdiensten unterstützt.

„Das Potenzial von 5G Broadcast ist offensichtlich. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, wie diese Technologie praxisnah und wirtschaftlich tragfähig eingesetzt werden kann“, sagte Johann Mika, Chief Innovation Officer von Big Blue Marble. „Mit Nakolos führen wir aktuelle Technologien zusammen, um 5G Broadcast flexibler, resilienter und einfacher implementierbar zu machen. Ziel ist es, Rundfunkveranstaltern und Netzbetreibern einen klaren Weg zur Einführung dieser Funktionen zu eröffnen, ohne ihre Betriebsabläufe unnötig zu komplex zu gestalten.“

3GPP Release 19 in funktionierender End-to-End-Umgebung

IBC-Besucher:innen sehen mit Big Blue Marble außerdem eine End-to-End-Implementierung neuer Funktionen aus dem aktuellen 3GPP Release 19 der Nakolos-Plattform. Die Demonstration zeigt, wie die neuesten 3GPP-Spezifikationen innerhalb einer funktionierenden 5G-Broadcast-Umgebung in tatsächlich implementierbare Dienste übersetzt werden können.

Notfallwarnungen, die mehr können

Besonders interessant erscheint Nakolos dabei als Basis-Plattform für eine einfach zugängliche, umfassende und resiliente Krisenkommunikation für Länder und Regionen. So bietet sie die Möglichkeit, öffentliche Warnmeldungen um umfangreiche, fortlaufend aktualisierte Informationen wie Live- oder On-Demand-Videos, Bilder, Karten, Dokumente sowie aktualisierte Handlungsempfehlungen zu ergänzen. Die One-to-many-Übertragung ermöglicht es, solche Informationen gleichzeitig an große Bevölkerungsgruppen zu übermitteln, auch wenn herkömmliche Mobilfunknetze stark ausgelastet sind.

„Notfallwarnungen sind ein weiterer überzeugender Anwendungsfall für 5G Broadcast“, ergänzt Mika. „Sie zeigen den Wert einer Plattform, die auf derselben technologischen Grundlage sehr unterschiedliche Anwendungen unterstützen kann. Mit Nakolos geben wir Rundfunkveranstaltern und Netzbetreibern die Flexibilität, neue Dienste zu entwickeln, die auf Reichweite, Resilienz und Effizienz des Broadcasts aufbauen.“

5G Broadcast: Der Standard der Zukunft für eine resiliente Broadcast und Krisenkommunikation

5G Broadcast ist ein moderner Übertragungsstandard, mit dem Informationen wie TV-Programme, Live-Events oder Warnmeldungen gleichzeitig an viele Geräte gesendet werden können, ohne dass jedes Gerät eine eigene Internetverbindung benötigt. Statt Daten einzeln über das Mobilfunknetz zu übertragen, funktioniert 5G Broadcasting ähnlich wie klassisches Fernsehen oder Radio. Dadurch werden Netzwerke entlastet, Übertragungen laufen stabiler, und auch Personen ohne SIM-Karte oder Mobilfunkvertrag können Inhalte, zum Beispiel über Smartphones mit integriertem 5G-Broadcast-Chip, empfangen.

Besonders bedeutend ist dies für eine resiliente Kommunikationsinfrastruktur in Österreich: In Krisen- oder Notfallsituationen, wenn herkömmliche Netze überlastet oder gestört sind, kann 5G Broadcast weiterhin zuverlässig Informationen verbreiten. So bleibt die Bevölkerung erreichbar, und wichtige Mitteilungen wie Zivilschutzwarnungen gelangen schnell und flächendeckend an alle.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

Big Blue Marble ist auf der IBC (International Broadcasting Convention) in Amsterdam in Halle 5, Stand A63 vertreten.

https://www.bigbluemarble.com