Save the Date: Gaia-X Summit, Season 2.0 – Souveräne Datenräume und vertrauenswürdige KI als Grundlage der europäischen Datenökonomie

Wien (OTS) -

Die Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL veranstaltet gemeinsam mit dem Gaia-X Hub Austria, koordiniert vom AIT Austrian Institute of Technology, den 7. Gaia-X Summit, der am 19. und 20. November 2026 in Wien stattfindet. Unter dem Motto „Season 2.0 of Sovereign, Trusted AI & Data Ecosystems“ bringt die Konferenz führende Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung zusammen, um die nächste Phase der europäischen Datenwirtschaft und vertrauenswürdigen Künstlichen Intelligenz (KI) aktiv mitzugestalten.

Datensouveränität als Schlüssel für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft wird heute maßgeblich durch Daten bestimmt. Datengetriebene Geschäftsmodelle bilden die Grundlage neuer Produkte, Dienstleistungen und Wertschöpfung. Damit wird der Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten und deren sichere Nutzung zu einem der entscheidenden Wettbewerbsfaktoren der Wirtschaft. Datensouveränität zählt daher zu den zentralen Voraussetzungen für einen innovativen Wirtschaftsstandort, technologische Unabhängigkeit und eine freie, resiliente Gesellschaft.

Mit Gaia-X wurde eine europäische Industrieinitiative geschaffen, die hierfür einen offenen und vertrauenswürdigen Lösungsansatz entwickelt. Sie stellt Konzepte, Referenzarchitekturen und Open-Source-Komponenten bereit, um interoperable Datenökosysteme aufzubauen und den sicheren Austausch sowie die gemeinsame Nutzung von Daten über Organisationsgrenzen hinweg zu ermöglichen. Unternehmen behalten dabei jederzeit die Hoheit über ihre Daten und legen selbst fest, wer auf welche Informationen zu welchem Zweck zugreifen darf. So schafft Gaia-X die Grundlage für vertrauenswürdige Datenräume, innovative datengetriebene Geschäftsmodelle und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft.

Praxisbeispiele, Technologien und neue Geschäftsmodelle

Die internationale Gaia-X-Community zum Aufbau und Betrieb souveräner Datenräume trifft sich am 19. und 20. November 2026 in Wien zum europäischen Gaia-X Summit unter dem Motto „Season 2.0 of Sovereign, Trusted AI & Data Ecosystems“. Im Mittelpunkt stehen die neuesten Gaia-X-Services, Open-Source-Technologien und Referenzarchitekturen, die Unternehmen eine sichere, interoperable und souveräne Nutzung ihrer Daten ermöglichen. Praxisnahe Demonstrationen veranschaulichen, wie vertrauenswürdige Datenräume die Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle und souveräner KI-Anwendungen unterstützen und damit neue Potenziale für Innovation, Wertschöpfung und digitale Souveränität in Europa erschließen.

Der Gaia-X Summit bietet Unternehmen einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand der europäischen Gaia-X-Landschaft. Konkrete Implementierungen aus unterschiedlichen Branchen zeigen, wie Organisationen Gaia-X-Technologien bereits erfolgreich einsetzen und welchen Mehrwert souveräne Datenräume sowie vertrauenswürdige Datenökosysteme in der Praxis schaffen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die verfügbaren Gaia-X Open-Source-Services, Referenzarchitekturen und Implementierungsansätze sowie über die wichtigsten europäischen Projekte und Initiativen in zentralen Wirtschaftsdomänen. Ein eigener Programmschwerpunkt widmet sich österreichischen Vorzeigeinitiativen und zeigt, wie heimische Unternehmen und Forschungseinrichtungen die Entwicklung souveräner Datenräume und datengetriebener Innovationen aktiv mitgestalten.

Weitere Informationen & Tickets

Weitere Informationen zum Gaia-X Summit 2026 werden laufend unter https://gaia-x.eu/summit-2026/ veröffentlicht. Die Registrierung für den Gaia-X Summit 2026 wird dort mit 1. September 2026 geöffnet. Für Nicht-Mitglieder von Gaia-X gilt im September ein Early-Bird-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Ticketpreis. Gaia-X-Mitglieder sowie Vertreter:innen der öffentlichen Hand erhalten freien Eintritt.

Über Gaia-X Hub Austria

Der Gaia X Hub Austria ist eine wichtige Initiative zur Unterstützung der strategischen Ziele einer nationalen digitalen Souveränität. Die Gaia-X Plattform bündelt Stakeholder aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung und begleitet Unternehmen dabei, Datensouveränität als Grundlage neuer datengetriebener Geschäftsmodelle zu etablieren. Der Hub, der vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und dem im Bundeskanzleramt (BKA) angesiedelten Staatssekretariat für Digitalisierung, unterstützt und vom AIT koordiniert wird, versteht sich nicht nur als Informationsdrehscheibe, sondern als aktiver Mitgestalter einer europäischen Digitalpolitik. Er berät politische Entscheidungsträger:innen, unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von souveränen Datenstrategien und schafft konkrete Einstiegsmöglichkeiten für Datenräume durch reale Testumgebungen und Pilotprojekte.