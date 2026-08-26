melissa! Das Honig- und Bienenfestival in Wien

Wien (OTS) -

Von 27. bis 30. August 2026 findet am Schwarzenbergplatz das Familien-Honig- & Bienenfestival „melissa!“ statt. Das Festival zeigt die Arbeit von Hobby- und NebenerwerbsimkerInnen, am großen Honigmarkt kann verkostet und eingekauft werden, Foodtrucks und die melissa! Honigbar sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Trampolin, Hüpfburg, Mitmachstationen, Bienenquiz und Fr-So einer Kräuterwerkstatt garantieren ein gemütliches Familienfest. Der Eintritt ist frei. mail [email protected]

melissa! Das Honig- & Bienenfestival

Honig und Bienenfestival mitten in Wien mit familiärem Rahmenprogramm und Honigmarkt

Datum: 27.08.2026, 11:00 Uhr - 30.08.2026, 22:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Schwarzenbergplatz/Hochstrahlbrunnen

Prinz Eugenstrasse

1040 Wien