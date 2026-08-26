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melissa! Das Honig- und Bienenfestival in Wien
Das süsseste Familienevent des Jahres
Von 27. bis 30. August 2026 findet am Schwarzenbergplatz das Familien-Honig- & Bienenfestival „melissa!“ statt. Das Festival zeigt die Arbeit von Hobby- und NebenerwerbsimkerInnen, am großen Honigmarkt kann verkostet und eingekauft werden, Foodtrucks und die melissa! Honigbar sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Trampolin, Hüpfburg, Mitmachstationen, Bienenquiz und Fr-So einer Kräuterwerkstatt garantieren ein gemütliches Familienfest. Der Eintritt ist frei. mail [email protected]
melissa! Das Honig- & Bienenfestival
Honig und Bienenfestival mitten in Wien mit familiärem Rahmenprogramm und Honigmarkt
Datum: 27.08.2026, 11:00 Uhr - 30.08.2026, 22:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Schwarzenbergplatz/Hochstrahlbrunnen
Prinz Eugenstrasse
1040 Wien
Rückfragen & Kontakt
melissa!
Peter Jöbstl
Telefon: 069911330722
E-Mail: [email protected]
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