  • 26.08.2026, 09:17:32
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melissa! Das Honig- und Bienenfestival in Wien

Das süsseste Familienevent des Jahres

Wien (OTS) - 

Von 27. bis 30. August 2026 findet am Schwarzenbergplatz das Familien-Honig- & Bienenfestival „melissa!“ statt. Das Festival zeigt die Arbeit von Hobby- und NebenerwerbsimkerInnen, am großen Honigmarkt kann verkostet und eingekauft werden, Foodtrucks und die melissa! Honigbar sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Trampolin, Hüpfburg, Mitmachstationen, Bienenquiz und Fr-So einer Kräuterwerkstatt garantieren ein gemütliches Familienfest. Der Eintritt ist frei. mail [email protected]

melissa! Das Honig- & Bienenfestival

Honig und Bienenfestival mitten in Wien mit familiärem Rahmenprogramm und Honigmarkt

Datum: 27.08.2026, 11:00 Uhr - 30.08.2026, 22:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Schwarzenbergplatz/Hochstrahlbrunnen
Prinz Eugenstrasse
1040 Wien

Rückfragen & Kontakt

melissa!
Peter Jöbstl
Telefon: 069911330722
E-Mail: [email protected]

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[Donnerstag, 27.08.2026, 11:00]
[Freitag, 28.08.2026, 11:00]
[Samstag, 29.08.2026, 11:00]
[Sonntag, 30.08.2026, 11:00]

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