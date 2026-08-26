AK Preismonitor: Hefte, Stifte, Radierer & Co. – teurer Schulstart für Taferlklassler!

Wien (OTS) -

Hefte, Bleistifte, Schultasche & Co.: Der Schulstart kann für Volksschüler:innen ganz schön ins Geld gehen. Die Preisunterschiede bei ein und denselben Markenprodukten sind gewaltig und können bis zu 101 Prozent betragen. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 53 Schulartikeln bei fünf Online-Handelsketten und drei Filialen. Die AK rät: Preise vergleichen – je näher der Schulbeginn rückt, desto mehr Aktionen!

Die Preise für die erhobenen Schulsachen sind im Vergleich zum Vorjahr bei den Handelsketten um durchschnittlich 6,5 Prozent gestiegen.

Preisschock beim Schuleinkauf: Das kosten ein und dieselben Markenprodukte im besten und im schlimmsten Fall (Erhebung: 20. bis 24. Juli, Preise in Euro)

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Produkt1) – günstigster Preis/Shop – teuerster Preis/Shop – Differenz2)

* Radiergummi/Aristo (1 Stück) – 0,79/Thalia – 1,59/Interspar – 101 %

* Alleskleber/Uhu (35 g) – 1,79/Müller3) – 3,49/Thalia – 95 %

* Filzstifte/Stabilo (12 Stk.) – 3,99/Interspar3) – 6,99/Pagro, Libro – 75 %

* Holzlineal/Jolly (1 Stück) – 0,99/Thalia - 1,59/Pagro, Libro – 61 %

* Heft Quart liniert (20 Blatt) 1,69/Müller3) – 2,49/Pagro, Libro – 47 %

* Bleistift Nr. 2/Jolly (12 Stück) – 3,79/Interspar3) – 4,99/Thalia – 32 %

* Buntstifte/Jolly (12 Stück) – 11,49/Müller3) – 14,99/Thalia – 31 %

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1) genaue Bezeichnung: wien.arbeiterkammer.at/schulartikel; 2) gerundet; 3) Aktion

Die Preise für jeweils billigste Schultaschen-Sets mit mehreren Teilen, etwa Federpennal und Sportbeutel, kosten je nach Handelskette zwischen rund 60 und 126 Euro (billigstes Schultaschen-Set), das teuerste zwischen rund 80 und 290 Euro.

So können Eltern beim Einkauf von Schulsachen sparen

+ Preise prüfen: Es gibt immer wieder Aktionen, vor allem vor Schulbeginn. Bei Interspar etwa waren beim Preis-Check fast alle erhobenen Produkte in Aktion. Thalia hat 20 Prozent Rabatt von 3. bis 19.09.2026 auf den gesamten Schuleinkauf angekündigt.

+ Nachhaltig kaufen: Achten Sie auf Qualität und umweltfreundliche Produkte wie wieder befüllbare Filzstifte. Nachhaltige Waren sparen auf Dauer Geld.

+ Füllfeder ausprobieren: Bei einer Füllfeder ist die Federqualität und Gestaltung des Schafts (Griffmulde) sehr wichtig!

+ Hilfe für armutsgefährdete Familien: Für Schüler:innen aus Mindestsicherungs- oder Sozialhilfe-Haushalten gibt es Schulstartplus – eine Bezahl-Karte von 150 Euro am Handy für jedes Schulkind. Infos: www.schulstart.gv.at. Schulstartgeld gibt’s auch im Rahmen der Familienbeihilfe – wird automatisch mit der Familienbeihilfe für August ausbezahlt.

Zum Preismonitor: Die AK hat zwischen 20. und 24. Juli 53 Schulutensilien (vorwiegend Markenprodukte) für Volksschüler:innen in den Onlineshops von Libro, Pagro, Thalia, Interspar und Müller erhoben. Zusätzlich hat die AK die Preise in den Filialen bei Interspar, Müller und Thalia geprüft, da nicht alle Produkte in den Onlineshops verfügbar waren.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/schulartikel.