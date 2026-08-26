ÖAMTC: Rückreiseverkehr und Veranstaltungen am Wochenende

Wien (OTS) -

Speziell das Ferienende im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wird sich auf Österreichs Süd-Nord-Verbindungen bemerkbar machen, prognostiziert der ÖAMTC. Auch in anderen Ländern endet der Urlaub, so etwa in Tschechien, in Ungarn und in der Slowakei. Daher rechnen die Verkehrsexpert:innen des Clubs auch mit Verzögerungen auf Ost-West-Routen, den Hauptverbindungen in und um Wien und speziell vor dem Grenzübergang Drasenhofen (B7). Mehrere Großveranstaltungen werden regional bei den Zu- und Abfahrten für Probleme sorgen.

Zwtl.: Die wichtigsten Staupunkte im Überblick



Die längsten Staus erwartet der ÖAMTC bei der Einreise nach Österreich vor dem Karawankentunnel (A11) und vor Spielfeld (A9). Bei der Ausreise werden sich Reisende vor allem auf der A12 bei Kufstein/Kiefersfelden und vor der Grenze bei Drasenhofen auf längere Wartezeiten einstellen müssen.

Besonders staugefährdet wird einmal mehr die Fernpass-Strecke (B179) sein – hier muss man auf der gesamten Länge mit Stop-and-Go-Verkehr rechnen.



Weitere Staupunkte:

A1, West Autobahn, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereich Modriach – Packsattel und ab Wiener Neudorf Richtung Wien

A9, Pyhrn Autobahn, Gleinalm- und Bosrucktunnel

A10, Tauern Autobahn, vor den Mautstellen und den Tunnelbereichen,

A12, Inntal Autobahn, Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, gesamter Verlauf, besonders Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke

Zwtl.: Ötztaler Radmarathon

Am Sonntag, 30. August, wird es auf dem Rundkurs über Kühtaisattel, Brenner-, Jaufenpass und Timmelsjoch nach Südtirol und wieder zurück nach Sölden zu Behinderungen kommen. Zeitweise gesperrt werden die Ötztal Straße (B186), die Brenner Straße (B182), die Völser Straße (L11) und die Timmelsjoch Hochalpenstraße.

Die Anschlussstelle Innsbruck Süd auf der A13 ist von 08:15 bis 11:20 Uhr gesperrt.

Zwtl.: Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun

Ebenfalls am Sonntag ist laut ÖAMTC wegen des Ironman Zell am See-Kaprun u.a. die Verbindung Maishofen - Schüttdorf - Piesendorf (B311/B168) von etwa 12:00 bis ca. 16:30 Uhr gesperrt. Ebenso sind die Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bruck und Lend und die Hochkönig Straße (B164) zwischen Dienten und Saalfelden zeitweise nicht befahrbar.

Zwtl.: Kärnten Läuft 2026

Im Rahmen von “Kärnten Läuft” werden von 29. bis 31. August zahlreiche Bewerbe ausgetragen. Am Sonntag sind viele Verbindungen rund um den Wörthersee gesperrt. So etwa auch der Autobahnanschluss Velden-Ost der Süd Autobahn (A2).

ÖAMTC-Services:

Informieren Sie sich vorab in unserem Verkehrsservice unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder in der App www.oeamtc.at/apps über die aktuelle Verkehrslage.

(Schluss)

Barbara Kner