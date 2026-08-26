Samstags zu, abends nicht erreichbar? Warum starre Reisebüromodelle oft nicht mehr zu Kund:innen von heute passen

Wien (OTS) -

Urlaubsplanung findet heute längst nicht mehr nur während klassischer Geschäftszeiten statt. Kund:innen recherchieren online, lassen sich digital inspirieren, vergleichen Reiseangebote und Anbieter und kommen vielfach bereits mit konkreten Vorstellungen in die Beratung.

Für willweg.at ist deshalb klar: Nicht das Reisebüro hat ausgedient, sondern starre Reisebüromodelle müssen sich stärker am tatsächlichen Lebensrhythmus ihrer Kund:innen orientieren und Beratung, Erreichbarkeit und Service konsequent daran ausrichten.

Genau hier setzt willweg.at mit dem Concierge Travel Service an: Digitale Suche und Technologie unterstützen im Hintergrund, persönliche Reiseprofis bleiben im direkten Kontakt – flexibel erreichbar, auch abends, am Wochenende und an Feiertagen.

KI verändert die Reiseplanung, aber nicht alles wird automatisiert

Wie schnell künstliche Intelligenz in der Reiseplanung angekommen ist, zeigt das Redion Urlaubsbarometer 2026, durchgeführt vom Marktforschungsunternehmen Ipsos: 27 Prozent der Österreicher:innen haben KI bereits für ihre Urlaubsplanung genutzt – 2025 waren es noch 13 Prozent. Den gesamten Urlaub von einer KI buchen lassen würden hingegen nur zehn Prozent; weitere 27 Prozent könnten sich das vorstellen, wenn sie zuvor alles selbst prüfen und freigeben können.

Für willweg.at zeigt diese Entwicklung, wie gut sich Technologie und persönliche Reiseberatung ergänzen können.

„KI kann Impulse liefern, inspirieren und die Suche enorm erleichtern. Aber aus einer Idee wird noch kein Urlaub und genau da setzen wir mit unserem Concierge Travel Service an. Technologie unterstützt unsere Reiseprofis, Erfahrung und Fachwissen kommen weiterhin von den Menschen. Denn am Ende geht es nicht um digital oder persönlich. Die Reiseberatung der Zukunft muss beides können“, erklärt Günther Gross, Geschäftsführer von willweg.at.

Digital oder persönlich? Beides!

Bei willweg.at müssen sich Kund:innen nicht zwischen digital und persönlich entscheiden: Sie können Such- und Buchungsmöglichkeiten online nutzen und gleichzeitig auf persönliche Beratung zurückgreifen. willweg.at und kreuzfahrtguru.at tragen zudem das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen. Es steht für einen geprüften und transparenten Buchungsprozess, sichere Zahlung und einen verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten.

Rund 30 Reiseprofis bereits in die Selbstständigkeit begleitet

Auch für Fachkräfte in der Reisebranche geht willweg.at mit seinem Franchise-Modell einen eigenen Weg. Rund 30 erfahrene Reiseprofis hat das Unternehmen bereits auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und zum eigenen Reisebüro begleitet. Das Konzept aus unternehmerischer Freiheit, starkem Support und der Marke willweg.at stößt bei Reiseprofis auf großes Interesse.

Die willweg.at-Franchise-Partner:innen arbeiten unter ihrem eigenen Namen und bauen ihre persönliche Marke sowie ihre eigenen Kundenbeziehungen auf. Im Hintergrund stellt willweg.at Technologie, Buchungssysteme, Marketing, Backoffice und Infrastruktur zur Verfügung.

Das willweg.at-Franchise-Modell verbindet unternehmerische Eigenständigkeit mit digitaler Unterstützung und persönlicher Beratung – ohne starre Konzernvorgaben bei der Auswahl der Reiseangebote und mit flexibler Erreichbarkeit auch außerhalb klassischer Öffnungszeiten. Im Mittelpunkt steht die Reise, die wirklich zu den jeweiligen Kund:innen passt.

„Unsere Partnerinnen und Partner stehen mit ihrem Namen, ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft im Vordergrund. Sie verschwinden nicht hinter einer Marke – sie sind sichtbar und vor allem erreichbar. Mit dem Concierge Travel Service bringen wir persönliche Reiseberatung genau dann zu den Menschen, wenn sie gebraucht wird. willweg.at schafft im Hintergrund die Voraussetzungen, damit sich unsere Reiseprofis auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: das bestmögliche Reiseerlebnis für ihre Kundinnen und Kunden“, erklärt Gross.

Wer Zahnschmerzen hat, bohrt doch auch nicht selbst

Eine Reise selbst zusammenzustellen wirkt heute für viele erstaunlich einfach: Flug auf einer Plattform, Hotel auf einer anderen, Transfer oder Aktivitäten bei einem weiteren Anbieter. Doch professionelle Reiseberatung beginnt nicht erst bei komplexen Reisen, sondern überall dort, wo aus der reinen Suche eine konkrete Buchungsentscheidung wird.

Wie spielen die einzelnen Leistungen zusammen? Welche Einreisebestimmungen gelten? Was passiert bei Änderungen oder Flugausfällen? Und vor allem: Wer ist da, wenn unterwegs etwas nicht funktioniert?

Das Reisebürogewerbe ist in Österreich ein reglementiertes Gewerbe. Für die selbstständige Ausübung ist ein entsprechender Befähigungsnachweis erforderlich – ein weiterer Hinweis darauf, wie viel Fachwissen hinter professioneller Reiseberatung und Buchung steckt.