Öffentlicher Produktrückruf (MHD) BILLA IMMER GUT PINSA 500G und daraus hergestellte Rezeptartikel (von BURATTI GMBH)

Wiener Neudorf (OTS) -

Der Lieferant Buratti GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des nachfolgenden Produkts veranlasst.

Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Fremdkörpern kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten.

Der Warenbestand der betroffenen Produkte wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retour niert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Reklamationsabteilung der Buratti GmbH per Mail an [email protected] oder unter Tel-Nr. +43 (2259) 76670

Der Lieferant Buratti GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstan denen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist