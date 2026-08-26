FPÖ – Berger/Brucker: Polizei-Kahlschlag in Meidling ist ein rot-schwarzer Sicherheitsskandal

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagieren der Sicherheitssprecher der Wiener FPÖ, Stadtrat Stefan Berger, und der Meidlinger FPÖ-Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker auf die personellen Kürzungen bei der Polizei in Meidling. Mit 1. August wurden mehrere Dienstschichten im Stadtpolizeikommando Meidling reduziert – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Sicherheitslage immer angespannter wird.

„Wien braucht dringend mehr Polizisten auf der Straße und nicht weniger. SPÖ-Bürgermeister Ludwig hat mit seiner fatalen Willkommenspolitik die Sicherheitsprobleme dieser Stadt über Jahre mitverschärft, während ÖVP-Innenminister Karner jetzt auch noch beim Polizeipersonal den Rotstift ansetzt. Dieses rot-schwarze Totalversagen auf dem Rücken der Bevölkerung ist nicht länger hinnehmbar“, erklärt Berger.

Für Brucker ist die Entwicklung in Meidling alarmierend. „Die Kriminalität im zwölften Bezirk ufert immer weiter aus. Messerstechereien und Raubüberfälle und gehören längst zum traurigen Alltag. Besonders rund um Kabelwerk und Schöpfwerk terrorisieren ausländische Jugendbanden die Bewohner. Und ausgerechnet jetzt werden Polizeikräfte reduziert. Ludwig und Karner spielen mit der Sicherheit der Meidlinger. Das ist ein handfester rot-schwarzer Sicherheitsskandal.“

Besonders empörend sei für Berger und Brucker das Auftreten des Innenministers: „Karner lässt sich noch vor Kurzem am Meidlinger Bahnhof medienwirksam ablichten und erklärt großspurig, wie wichtig der Kampf gegen Jugendkriminalität sei. Gleichzeitig wird im Bezirk beim Polizeipersonal gekürzt. Das ist pure politische Heuchelei. Die Menschen brauchen keine PR-Shows und keine leeren Versprechen, sondern ausreichend Polizisten, die für Sicherheit sorgen.“

Berger und Brucker fordern daher die sofortige Rücknahme der Kürzungen und eine deutliche personelle Aufstockung der Polizei in Meidling. „Dieser Sicherheitswahnsinn muss endlich ein Ende haben. Es braucht einen echten Kurswechsel mit mehr Polizei, ein konsequentes Vorgehen gegen kriminelle Jugendbanden und eine Politik, die die Sicherheit der eigenen Bevölkerung wieder an die erste Stelle setzt. Diesen Kurswechsel wird es nur mit einem FPÖ-Bürgermeister Dominik Nepp geben“, so Berger und Brucker.