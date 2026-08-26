Jüngste KI-Generation ermöglicht Ganzkörper-Scan für Muttermalkontrolle und Hautkrebsvorsorge

Wien (OTS) -

Es ist ein großer Sprung nach vorne: Mit modernster Ganzkörperkartografie und Auflichtmikroskopie wird die gesamte Hautoberfläche hochauflösend erfasst. Anders als bei bisherigen Geräten werden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) nahezu alle sichtbaren Muttermale automatisch erkannt und zur Verlaufskontrolle dokumentiert. Diese neue Technologie ist nun erstmals in Österreich im dermatologischen Zentrum „Medizin am Hauptbahnhof“ in Wien im Einsatz.

Sie haben verschiedene Farben und Formen, können an jeder Körperstelle auftreten und sorgen manchmal für Verunsicherung. Die Rede ist von Muttermalen. In der Regel sind sie völlig harmlos. Sie können aber auch zu Hautveränderungen führen, entarten und Melanome entwickeln.

„Frühzeitig erkannt ist Hautkrebs gut heilbar. Eine regelmäßige Kontrolle ist daher wichtig“ , weiß Dr. Johannes Bisschoff, ärztlicher Leiter von „Medizin am Hauptbahnhof“. In diesem dermatologischen Zentrum ist mit dem „Deviskan“ des spanischen Medizingeräteherstellers „Dermavision Solutions“ seit August 2026 die neueste Generation der digitalen Muttermalkontrolle im Einsatz. „Wir sind stolz darauf, diese innovative Technologie als erste Praxis in Österreich anbieten zu können“ , sagt der Spezialist.

Was ist das Besondere am „Deviskan“? Das Gerät kombiniert Total Body Mapping (Ganzkörperfotografie) und digitale Dermatoskopie (Auflichtmikroskopie). Der Untersuchungsvorgang dauert rund 15 Minuten. Während bei früheren Verfahren meist nur einzelne auffällige Muttermale hochauflösend aufgenommen werden konnten, ermöglicht „Deviskan“ dank neuester KI erstmals eine nahezu vollständige digitale Dokumentation aller relevanten Hautveränderungen. Die Aufnahmen werden gespeichert und bei jeder Kontrolle automatisch mit früheren Untersuchungen verglichen. Der Preis für einen Vorsorgetermin, bei dem der Hautarzt „Deviskan“ zur Unterstützung einsetzt, liegt derzeit bei 230 Euro.

Wie kann man Muttermale selbst kontrollieren? Für die erste Selbstuntersuchung kann man gewisse Gefahrenzeichen und Verdachtsmomente mithilfe der ABCDE-Regel erkennen:

A wie asymmetrische Veränderungen

B wie Begrenzungen, die unregelmäßig sind

C wie Color (Farbe), nicht einheitliche Pigmentierung

D wie Durchmesser mehr als 5 mm

E wie Erhabenheit, Überhöhung

Eine ärztliche Konsultation ist erforderlich, wenn mindestens zwei der fünf Punkte zutreffen.

„Medizin am Hauptbahnhof“ ist eine Spezialpraxis für Dermatologie und Venerologie. Die Wahlarzt-Ordination am Wiener Hauptbahnhof ist ausgestattet mit modernsten medizinischen Geräten, allen derzeit relevanten dermatologischen Lasergeräten sowie eigenen Eingriffsräumen für ambulante Operationen. Die Expertise von 15 Ärzten mit verschiedenen Schwerpunkten ermöglicht einen ganzheitlichen Behandlungsansatz.