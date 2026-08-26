- 26.08.2026, 08:06:32
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- OTS0008
Termine am 26. August 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Pressekonferenz von Wiener Grünen und Wiener ÖVP mit GRin Sabine Keri (ÖVP) und GR Felix Stadler (Grüne) zu „Summer City Camps: Teuer, ineffizient und intransparent“ (8., Kaffee Kunze, Lenaugasse 4)
(Schluss) red
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