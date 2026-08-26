VA TECH WABAG realisiert Erweiterung des Wasserwerks Donauinsel

1200 Wien (OTS) -

Im Rahmen des Zukunftsprojekts „Erweiterung Wasserwerk Donauinsel“ (EWD) der Stadt Wien – Wiener Wasser übernimmt die VA TECH WABAG GmbH mit Sitz in Wien die Generalunternehmerleistungen für Verfahrenstechnik, Elektrotechnik und Gebäudetechnik (GU-T). Mit dem Projekt stärkt Wiener Wasser die langfristige Versorgungssicherheit der Bundeshauptstadt und schafft eine zusätzliche leistungsfähige Reserve für die Trinkwasserversorgung Wiens. Von ihrem Wiener Stammsitz aus steuert die VA TECH WABAG GmbH internationale Wasserprojekte; mit dem Ausbau des Wasserwerks Donauinsel bringt sie diese weltweit erprobte Kompetenz nun in ein Schlüsselprojekt für die Wasserversorgung ihrer eigenen Stadt ein.

Mit der Erweiterung des Wasserwerks Donauinsel setzt die Stadt Wien – Wiener Wasser einen weiteren zentralen Schritt zur langfristigen Absicherung der Wiener Trinkwasserversorgung. Die Stadt Wien versorgt 2 Millionen Menschen täglich mit bestem Trinkwasser. Die neue Anlage auf der Donauinsel zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg schafft eine zusätzliche, leistungsstarke Versorgungsreserve: Mit einer Ausbauleistung von bis zu 1.000 Litern pro Sekunde zählt sie zu den größten und modernsten Trinkwasseraufbereitungsanlagen Österreichs. Sie erhöht die Versorgungssicherheit der Bundeshauptstadt bei Spitzenverbrauch, Hitzeperioden oder Wartungsarbeiten an den Hochquellenleitungen – und ist damit ein zentraler Baustein der Strategie „Wiener Wasser 2050“, mit der sich die Stadt Wien auf die Herausforderungen durch Bevölkerungswachstum und Klimawandel vorbereitet.

Modernste Aufbereitungstechnik – inspiriert von der Natur.

Die hochmoderne Anlage nutzt ein mehrstufiges Aufbereitungsverfahren: Das Grundwasser aus 17 Brunnen in den Schutzgebieten Donauinsel und Nußdorf durchläuft Sauerstoff-Belüftung, Grobfilter, Feinfilter sowie abschließend eine UV-Desinfektion. Das Verfahren orientiert sich an den natürlichen Filtrationsprozessen, die das alpine Hochquellwasser reinigen – technisch optimiert und auf Grundwasser ausgelegt.

Als Generalunternehmer für Verfahrenstechnik, Elektrotechnik und Gebäudetechnik (GU-T) verantwortet WABAG das Engineering, die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der gesamten technischen Ausrüstung der neuen Anlage. Die Arbeiten werden umgehend gestartet. Die Anlage wird bis 2030 fertiggestellt.

Mahmut Gedek, Geschäftsführer der VA TECH WABAG GmbH& CEO WABAG Europe Group kommentiert:

„Von Wien aus setzen wir Wasserprojekte in aller Welt um. Dass diese Kompetenz nun einem Schlüsselprojekt in unserer eigenen Stadt zugutekommt, hat für uns eine besondere Bedeutung. Wir danken der Stadt Wien– Wiener Wasser für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Erweiterung des Wasserwerks Donauinsel ist ein strategisch wichtiges Infrastrukturprojekt für die langfristige Versorgungssicherheit der Bundeshauptstadt. Wir sind stolz, unser technologisches Know-how als Partner von Wiener Wasser in dieses Projekt einbringen zu dürfen.“

Mit der Erweiterung Wasserwerk Donauinsel unterstreicht VA TECH WABAG seine Kompetenz als Komplettanbieter für Trinkwasseraufbereitung und festigt seine Position als zuverlässiger Partner für nachhaltige Wasserversorgung – mit einem strategischen Fokus auf Europa, insbesondere die DACH-Region, sowie ausgewählte Wachstumsmärkte.