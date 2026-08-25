US Open 2026 live auf JOYN & PULS 4: Weltklasse-Tennis mit Lilli Tagger, Serena Williams, Filip Misolic, Carlos Alcaraz & Co ab 30. August

Wien (OTS) -

26 Spiele der US Open 2026 ab 30. August live auf JOYN & PULS 4 inklusive Österreich-Power. Stefan Koubek, Julian Knowle & Dennis Novak als Experten-Team. Sport-Vielfalt: ProSiebenSat.1 PULS 4 bietet Spitzensport aus über 20 verschiedenen Bewerben.



Von 30. August bis 13. September blickt die Tenniswelt nach Flushing Meadows: Die US Open 2026, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, sind exklusiv frei empfangbar auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Tennisfans dürfen sich auf die großen Stars des Tennis und auf geballte rot-weiß-rote Tennis-Power freuen. Mit Shooting-Star Lilli Tagger, Anastasia Potapova, Sinja Kraus und Julia Grabher stehen vier Damen und Filip Misolic bei den Herren fix im Hauptbewerb. Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler müssen über die Qualifikation.



Ex-ÖTV-Asse als Experten-Team auf JOYN & PULS 4

Die US Open 2026 werden von der erfahrenen JOYN- und PULS 4-Sport-Crew begleitet. Die Kommentator:innen Mario Hochgerner, Bianca Ambros, Florian Knöchl, Phillip Hajszan und Lukas Kapun führen die Zuseher:innen durch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Unterstützt werden sie von den ehemaligen österreichischen Tennis-Assen Stefan Koubek, Julian Knowle und Dennis Novak, die mit ihrer internationalen Erfahrung exklusive Einblicke, Analysen und Hintergrundgeschichten aus der Welt des Spitzentennis liefern. Zusätzlich sind JOYN und PULS 4 mit Sport-Reporter Julian Kurzwernhart live vor Ort und liefern laufend Stimmen und Bilder aus New York.



Welche Spiele werden gezeigt?

Täglich zwei Spiele aus dem Hauptbewerb live ab 16:45 Uhr auf JOYN (30. August bis inklusive 1 Damen-Halbfinale) – die ausgewählten Spielpaarungen werden auf https://www.joyn.at/bts/serien/us-open veröffentlicht

live ab (30. August bis inklusive 1 Damen-Halbfinale) – die ausgewählten Spielpaarungen werden auf https://www.joyn.at/bts/serien/us-open veröffentlicht Ein Herren-Halbfinale am Freitag, den 11. September, ab 20:40 Uhr live auf JOYN & PULS 4

am live auf Das Damen-Finale am Samstag, den 12. September, ab 22:00 Uhr live auf JOYN & PULS 4

am live auf Das Herren-Finale am Sonntag, den 13. September, ab 19:25 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Noch mehr Spitzensport bei ProSiebenSat.1 PULS 4 & JOYN für Österreich

Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und der kostenlose SuperStreamer JOYN bauen das Angebot an Premium-Live-Sport aus unterschiedlichen Bewerben laufend aus. Ab sofort dürfen sich die Zuseher:innen über ein Portfolio von 9 Sportarten freuen: Neben Fußball, Tennis und Darts stehen ebenso Basketball, Eishockey, Handball, Rugby, Motorsport und Wrestling am Programm.

Eine detaillierte Übersicht des Sport-Rechte-Portfolios steht hier bereit: https://www.sevenone.at/sportrechte



Thomas Gruber, Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4: „Unser Sport-Portfolio wächst kontinuierlich. Ab Sonntag präsentieren wir bereits zum vierten Mal in Folge das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres für die österreichischen Tennis-Fans live und exklusiv im Free-TV und auf JOYN. Mit den US Open und vielen weiteren Premium-Sportbewerben kommen wir unserem Anspruch nach, Premium-Sport in Österreich für ein breites Publikum kostenlos zugänglich zu machen.“



Die US Open 2026 ab Sonntag, 30. August 2026 live auf JOYN & PULS 4

Passendes Bildmaterial steht hier zum Download bereit: https://www.prosiebensat1puls4.com/n/usopen-2026-auftakt/



Durch eine Sublizenz von Sportdeutschland.TV und Medien-Partnerschaft mit der DOSB New Media GmbH, gibt es die US Open ab 30. August exklusiv frei empfangbar in Österreich auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Die Streaming-Plattform JOYN ist kostenlos und überall verfügbar – am Smart-TV, in den App-Stores und im Web unter https://www.joyn.at/



Das ist JOYN

JOYN ist Österreichs kostenloser SuperStreamer. JOYN bietet mehr als 150 Premium Live-Channels, ein riesiges On-Demand Angebot mit mehr als 70 Mediatheken, Serien, Filme, Sport, News, Shows sowie über 40 Radiosender. JOYN ist auf joyn.at und in allen App-Stores und auf allen Plattformen kostenlos verfügbar.

JOYN gibt es neben der Webversion unter www.joyn.at für iOS, Android und Huawei Smartphones und Tablets, Amazon FireTV, tvOS (AppleTV) sowie auf allen gängigen SmartTV Geräten ab 2018.