NEOS Wien/Kern zu Enthüllungen über FPÖ-Jugend: „Wien ist kein Rattenloch – Nepp muss für umfassende Aufklärung sorgen“

Wien (OTS) -

NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern fordert eine lückenlose und rasche Aufklärung aller Vorwürfe sowie Konsequenzen.

Die aktuellen Rechercheberichte der Tageszeitung DER STANDARD werfen schwerwiegende Fragen zu mutmaßlichen Verbindungen zwischen der Freiheitlichen Jugend und dem rechtsextremen, vom Verfassungsschutz beobachteten Umfeld der Identitären sowie zur Rolle des Brigittenauer Bezirksvorsteher-Stellvertreters Laurenz Barth auf.

„Die im Raum stehenden Hinweise auf Vernetzungen zwischen der FPÖ-Jugend und der rechtsextremen Szene müssen umfassend und nachvollziehbar aufgeklärt werden“, betont Kern. „Laurenz Barth ist dringend gefordert, zu seiner mutmaßlichen Tätigkeit im Umfeld der ‚Aktion 451‘ sowie zu möglichen organisatorischen Verbindungen öffentlich Stellung zu beziehen. Bis zur vollständigen Klärung steht seine politische Glaubwürdigkeit als Bezirksvorsteher-Stellvertreter massiv infrage. Er sollte bis dahin konsequenterweise seine Funktion zurücklegen.“

Für NEOS Wien reicht die Verantwortung jedoch weit über die Bezirksebene hinaus: „Es reicht nicht mehr, sich auf Ausflüchte zu berufen. FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp muss jetzt umgehend Stellung zu den mutmaßlichen Verflechtungen der FPÖ-Jugend mit den Identitären beziehen. Als Parteichef muss er alle Fakten offenlegen, erklären, inwieweit die Anschuldigungen zutreffen, und klarstellen, welche personellen und organisatorischen Konsequenzen gezogen werden“, sagt Kern klar.

Abschließend unterstreicht der NEOS-Landesgeschäftsführer die Haltung der Wiener NEOS: „Wien ist kein Rattenloch, sondern eine liberale, weltoffene und moderne Stadt. Das lassen wir uns von halbstarken Jungfunktionären sicher nicht wegnehmen. Für diese Offenheit werden wir immer kämpfen.“