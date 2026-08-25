Medien-Einladung: AirMed World Congress 2026 in München - das weltweit führende Forum für Luftrettung und Ambulanzflug

München (OTS) -

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie können Luftrettung und Ambulanzflug auch angesichts von Krisen, Katastrophen, zunehmendem Kostendruck und technologischem Wandel weiterhin eine schnelle, sichere und hochwertige Patientenversorgung gewährleisten?

Der AirMed World Congress 2026, der von Mittwoch, 16., bis Freitag, 18. September in München stattfindet, findet Antworten auf diese Frage. Veranstaltet wird der Kongress von der gemeinnützigen ADAC Luftrettung gemeinsam mit dem European HEMS and Air Ambulance Committee (EHAC). Das Forum bringt rund 800 Teilnehmende aus 40 Ländern aus den Bereichen Luftfahrt, Medizin, Management, Behörden und Industrie zusammen.

Die Eröffnung findet am Mittwochabend um 19 Uhr im Münchener Hofbräuhaus im Beisein des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann statt. Dort wird zeitgleich auch das 25-jährige EHAC-Jubiläum gefeiert.

Am Donnerstag, 17., und am Freitag, 18. September, referieren unter dem Motto "Beyond Boundaries: Cross-Competence Enhancement of Aeromedical Services" 120 Expertinnen und Experten aus sechs Kontinenten über aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen der Luftrettung. Auf dem Programm stehen mehr als 160 Vorträge, 85 Workshops und 15 Podiumsdiskussionen - zu Themen wie Krisen- und Katastrophenmanagement, Flugsicherheit, Allwetter-HEMS, eVTOLs, Telemedizin, präklinische Notfallversorgung, Qualitätsmanagement und Patientensicherheit. Damit setzt der AirMed World Congress 2026 neue Maßstäbe.

Der Kongress verbindet zwei Veranstaltungsorte: Das BERGSON Kunstkraftwerk in München ist Schauplatz von Vorträgen und Debatten. Der neue ADAC Luftrettung Campus in Oberpfaffenhofen bietet überdies Raum für Einsatzsimulationen und praxisnahe Workshops. An beiden Standorten zeigen insgesamt rund 50 Aussteller aus der Industrie Ausrüstung für fortschrittlichste Luftrettungs- und Ambulanzflugeinsätze. Darüber hinaus präsentieren führende Hersteller und Betreiber zehn modernste Hubschraubermodelle, darunter die neue H140, und ein Ambulanzflugzeug.

Als Besonderheit besteht am Samstag, 19. September, im Rahmen eines Zusatzprogramms die Möglichkeit, an einer Exkursion zur Crashanlage des ADAC Technik Zentrums in Landsberg am Lech teilzunehmen. Im Anschluss geht es weiter ins ADAC Testzentrum Mobilität nach Penzing. Dort wird ein schwerer Verkehrsunfall inklusive Windeneinsatz eines Rettungshubschraubers simuliert.

Zum Abschluss des Samstags kann das Oktoberfest besucht werden. Teilnehmende sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter können über den Veranstalter reservierte Tickets erwerben.

Bitte akkreditieren Sie sich bis Donnerstag, 10. September 2026, per Mail über [email protected].

Wir freuen uns, Sie in München begrüßen zu dürfen.

Die Pressemeldungen zum Programm finden Sie unter Presse - AirMed und Presse - ADAC Luftrettung. Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter: www.airmed2026.com.