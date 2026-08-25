Hall of Ball – offizielle Eröffnung in Premstätten

Premstätten (OTS) -

Aus einer großen Idee wird ein neuer Ort für Bewegung, Begegnung und sportliche Zukunft: Am 10. September 2026 wird die Hall of Ball im Freizeitzentrum Schwarzlsee in Premstätten offiziell eröffnet. Mit Europas größter Indoor-Kunstrasenhalle ihrer Art erhält die Steiermark eine Sportstätte, die Vereinen, Schulen, Kindern und Veranstaltern an 365 Tagen im Jahr verlässliche Bedingungen bietet. Landeshauptmann Mario Kunasek nimmt am Festakt teil und wird die Siegerteams des großen Eröffnungsturniers auszeichnen.

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365 Tage Spielraum für die Steiermark

Wer Sport organisiert, kennt das Problem: abgesagte Einheiten, fehlende Trainingsflächen und zu wenig Raum für Turniere, sobald das Wetter nicht mitspielt. Die Hall of Ball gibt darauf eine klare Antwort. Die Halle misst insgesamt 94 × 63 Meter; auf der 90 × 60 Meter großen Kunstrasenfläche kann vom Großfeld bis zu neun parallel nutzbaren Spielfeldern nahezu jedes Format umgesetzt werden.

Fußball, American Football, Rugby, Lacrosse, Frisbee, Schulen, Camps oder Firmenevents: Die Anlage ist bewusst nicht für eine einzelne Disziplin gebaut, sondern als offenes Zuhause für Sport und Gemeinschaft. Moderne Infrastruktur, Parkplätze direkt vor der Halle und die Lage im Freizeitzentrum Schwarzlsee verbinden professionelle Bedingungen mit einem Standort, der in der Region seit Jahrzehnten für Freizeit und große Erlebnisse steht.

Die Jugend eröffnet die Halle

Der Eröffnungstag beginnt nicht mit langen Reden, sondern mit Fußball. Von 09:00 bis 12:30 Uhr spielen U8- und U11-Mannschaften aus Feldkirchen, Kalsdorf, Premstätten, Seiersberg-Pirka, Werndorf, Wundschuh und Gössendorf ihre Turniere einschließlich der Finalspiele aus. Damit gehört der erste große Vormittag in der neuen Halle genau jenen, für die zusätzliche Bewegungsräume besonders wichtig sind: den Kindern und Jugendlichen der Region.

Jedes teilnehmende Kind erhält als Erinnerung einen Ball und eine Teilnahmeurkunde. Die Plätze eins bis drei beider Altersklassen werden beim offiziellen Festakt auf der Bühne geehrt und erhalten zusätzlich je einen Teampokal.

Ein Festakt mit einer klaren Botschaft

Nach dem bestätigten Turnierende um 12:30 Uhr und dem Gästeempfang trifft Landeshauptmann Mario Kunasek um 14:00 Uhr am Schwarzlsee ein. Im Beisein des Landeshauptmanns beginnen ab 14:10 Uhr die Pressekonferenz/Medienpräsentation und der offizielle Festakt. Neben der Standortpräsentation durch Klaus Leutgeb und der Projektvorstellung durch Geschäftsführer Martin Reiner bildet die Festrede des Landeshauptmanns den protokollarischen Höhepunkt.

Anschließend stehen die besten Nachwuchsteams im Mittelpunkt: Die Top-3-Teams der U8 und U11 kommen für die Pokalübergabe durch den Landeshauptmann auf die Bühne; alle Kinder erhalten einen Ball und eine Teilnahmeurkunde. Der offizielle Teil schließt mit Banddurchschneiden, Ehrenanstoß und dem Pressefoto, bevor der Tag in das Sportfest übergeht.

Die Key Moments am 10. September 2026

12:30 Uhr Turnierende · Finalspiele und Ergebnisse bestätigt

13:00 Uhr Gästeempfang · Akkreditierung und Catering

14:00 Uhr Ankunft des LH · Kurzer Doorstep nach Freigabe

14:10 Uhr Pressekonferenz und Festakt · im Beisein des LH

14:45 Uhr Siegerehrung · Pokalübergabe durch den LH

15:25 Uhr Eröffnungsakt · Banddurchschneiden, Ehrenanstoß und Pressefoto

ab 15:35 Uhr Sportfest · Gespräche und Interviews nach Freigabe

Ort: Schwarzl Freizeitzentrum, Thalerhofstraße 85, 8141 Premstätten.