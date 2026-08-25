  • 25.08.2026, 15:31:02
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ÖVP-Taborsky: FPÖ kann nur poltern – Innenminister Karner stärkt die Polizei

Mehr als 4.000 neue Polizisten seit 2023, rund 1.000 Polizeischüler aktuell für Wien in Ausbildung

Wien (OTS) - 

„Während die FPÖ einmal mehr herumtobt, poltert und den sicherheitspolitischen Untergang herbeiredet, sorgt Innenminister Gerhard Karner dafür, dass die Sicherheit in Wien und in ganz Österreich konsequent gestärkt wird“, reagiert der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Hannes Taborsky auf die heutigen Aussagen des stellvertretenden FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier.

Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Allein von 2023 bis 2025 haben österreichweit mehr als 4.000 Polizeischülerinnen und Polizeischüler ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurden in den Außendienst gestellt. Gleichzeitig befindet sich derzeit rund 1.000 Polizeischülerinnen und Polizeischüler für die Landespolizeidirektion Wien in Ausbildung.

„Kickls Personalpolitik bestand lediglich in der Aufnahme von Pferden und zwei Katzen. Unter Innenminister Karner wurde und wird massiv in die personelle Stärkung der Polizei investiert. Wer angesichts dieser Zahlen von einem sicherheitspolitischen Niedergang spricht, verweigert sich schlicht der Realität. Wien braucht keine Dauerempörung der FPÖ, sondern eine Sicherheitspolitik, die konstruktiv gestaltet wird und Verantwortung übernimmt“, so Taborsky.

„Die Herausforderungen für unsere Polizei sind real und müssen ernst genommen werden. Umso wichtiger ist es, Personal aufzubauen, Ausbildungskapazitäten zu sichern und die Exekutive dauerhaft zu stärken. Genau das passiert unter Innenminister Karner“, so Taborsky abschließend.

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