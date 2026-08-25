- 25.08.2026, 14:49:02
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FPÖ – AVISO: Einladung zur Pressekonferenz mit Norbert Nemeth, Katrin Ebner-Steiner und Gerald Grosz
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Freitag, 28. August 2026 | 10:00 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmannstellvertreter NAbg. Mag. Norbert Nemeth, der Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bayerischen Landtag und stellvertretenden Bundessprecherin der AfD Katrin Ebner-Steiner, MdL und Bestseller-Buchautor Gerald Grosz
Ort: Le Méridien Vienna | YOU-Bar | Eingang YOU-Bar, Opernring 13 | 1010 Wien
Thema: Präsentation des neuen Bestsellers „AUSGEMERZT – Das Ende der Scheinkonservativen“
Aus organisatorischen Gründen ist eine Akkreditierung unbedingt erforderlich. Das Akkreditierungsansuchen muss Name, Medium und bei Kamerateams die Anzahl der Mitarbeiter beinhalten. Akkreditierungswünsche ausschließlich per Mail an [email protected]. Der Akkreditierungsschluss ist Donnerstag, der 27. August 2026 um 18:00 Uhr! Nachträgliche Änderungen sind nicht mehr möglich!
Einlass vor Ort: ab 09:00 Uhr
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0
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