FPÖ – AVISO: Einladung zur Pressekonferenz mit Norbert Nemeth, Katrin Ebner-Steiner und Gerald Grosz

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Freitag, 28. August 2026 | 10:00 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmannstellvertreter NAbg. Mag. Norbert Nemeth, der Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bayerischen Landtag und stellvertretenden Bundessprecherin der AfD Katrin Ebner-Steiner, MdL und Bestseller-Buchautor Gerald Grosz

Ort: Le Méridien Vienna | YOU-Bar | Eingang YOU-Bar, Opernring 13 | 1010 Wien

Thema: Präsentation des neuen Bestsellers „AUSGEMERZT – Das Ende der Scheinkonservativen“

Aus organisatorischen Gründen ist eine Akkreditierung unbedingt erforderlich. Das Akkreditierungsansuchen muss Name, Medium und bei Kamerateams die Anzahl der Mitarbeiter beinhalten. Akkreditierungswünsche ausschließlich per Mail an [email protected]. Der Akkreditierungsschluss ist Donnerstag, der 27. August 2026 um 18:00 Uhr! Nachträgliche Änderungen sind nicht mehr möglich!

Einlass vor Ort: ab 09:00 Uhr

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.