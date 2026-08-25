arbeit plus: Europäische Mittel erweitern den Handlungsspielraum am österreichischen Arbeitsmarkt

Wien (OTS) -

Im Ringen um das nächste EU-Mehrjahresbudget stehen Kompetenzen der EU im Bereich der Sozialpolitik zur Debatte. Aus Sicht von arbeit plus, dem Netzwerk von rund 150 Sozialen Unternehmen in Österreich, ist die europäische Ebene ein wichtiger Baustein der heimischen Arbeitsmarktpolitik.