Gstöttner: „Dürre-Hilfspaket hilft Landwirtschaft rasch, direkt und ohne Zusatzkosten“

Wien (OTS) -

„Das Dürre-Hilfspaket in der Höhe von 240 Millionen Euro hilft Österreichs Bäuerinnen und Bauern rasch, direkt und ohne Zusatzkosten. Fakt ist: Die bäuerliche Sozialversicherung wird neben den Beiträgen der Bäuerinnen und Bauern vor allem durch Bundeszuschüsse finanziert. Diese Zuschüsse sind notwendig, weil die Anzahl der aktiv Berufstätigen in der Landwirtschaft, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, deutlich geringer ist. Um das Dürre-Paket zu finanzieren, wird der Bundeszuschuss zur bäuerlichen Krankenversicherung vorübergehend für 5 Jahre reduziert. Bäuerliche Gelder werden nicht angetastet und es kommt auch zu keinem Zugriff auf vorhandene Rücklagen“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Markus Gstöttner, der weiter klarstellt: „Anstatt Geld in Rücklagen zu zahlen, entlastet der Bund nun direkt die Bäuerinnen und Bauern. Diese Dürrehilfe ist eine echte Entlastung, die nicht zurückgezahlt werden muss. Es gibt dadurch keine Nachteile bei Leistungen oder Pensionen, auch die Sozialversicherungsbeiträge werden dadurch nicht erhöht.“

„Die Details mögen komplex anmuten. Es ist aber verantwortungslos, dass die FPÖ diesen Umstand gezielt dazu zu nutzen versucht, Falschinformationen zu verbreiten und Unsicherheit unter den Betroffenen zu schüren. Die schweren Dürreschäden sind ein schwerer Schlag für Österreichs Landwirtschaft – umso wichtiger ist es, dass die Politik quer über Parteigrenzen hinweg an einem Strang zieht und wirksame Lösungen findet. Denn die Leistungsstärke und Resilienz der Lebensmittelproduktion sind ein wesentlicher Grundpfeiler der Versorgungssicherheit in unserem Land“, so Gstöttner.