  • 25.08.2026, 13:26:02
  • /
  • OTS0081

Vorarlberger Fintech-Startup ioumi knackt in unter drei Monaten die Million an Vertragsvolumen

Riefensberger Gründer verbindet Vertrag, E-Signatur, Zahlungsabwicklung und Rechnungsstellung in einem Flow. Ohne Investoren, mit Forbes-Listmaker als erstem Kunden

ioumi-Gründer Christian Stockklauser im Büro in Wolfurt. Das Vorarlberger Fintech-Startup hat in unter drei Monaten die Marke von einer Million Euro Vertragsvolumen überschritten.

Zwischen ‚Vertrag unterschrieben‘ und ‚Geld am Konto‘ liegen bei den meisten Dienstleistern Wochen, mehrere Tools und viel Handarbeit. Genau diese Lücke schließen wir

Christian Stockklauser

1/2
Wolfurt/Vorarlberg (OTS) - 

Das Vorarlberger Fintech-Startup ioumi von Gründer Christian Stockklauser (29) hat in unter drei Monaten die Marke von einer Million Euro an abgeschlossenem Vertragsvolumen geknackt, noch vor dem offiziellen Launch. Die Plattform läuft seit Ende Mai 2026 mit ausgewählten Kunden.

ioumi richtet sich an Coaches, Berater, Agenturen und digitale Dienstleister und fasst zusammen, was bisher auf fünf Tools verteilt war: Angebot, Vertrag mit E-Signatur, Zahlungsplan, automatischer Zahlungseinzug und Rechnung. Alles läuft auf den Namen des Verkäufers, ioumi tritt nicht als Wiederverkäufer auf.

„Zwischen ‚Vertrag unterschrieben‘ und ‚Geld am Konto‘ liegen bei den meisten Dienstleistern Wochen, mehrere Tools und viel Handarbeit. Genau diese Lücke schließen wir“, sagt Stockklauser.

Erster Ankerkunde ist Patrick Wind, Gründer von AdsAccelerator und Forbes 30 Under 30-Listmaker. „Jeder, der hochpreisige Dienstleistungen verkauft, braucht eigentlich ioumi“, sagt Wind.

ioumi ist das dritte unternehmerische Projekt des Riefensbergers. Mit 22 gründete er sein erstes Unternehmen, aus dem die Agentur lab01 GmbH hervorging, und baute mit dem deutschen Unternehmer Andreas Bäuerlein die Software-Plattform Funnel King auf über 1.000 Nutzer aus. Die Erlöse finanzierten vier Jahre lang die Entwicklung von ioumi, ohne Investoren. Der offene Launch ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

Über ioumi

Die ioumi GmbH, Wolfurt, verbindet Angebot, Vertrag, E-Signatur, Zahlung und Rechnung in einem Flow. Software made in Austria, gehostet in Europa. ioumi.com

Mehr über ioumi

Produktübersicht, Preise, FAQ und Ansprechpartner für Rückfragen auf der Website.

Rückfragen & Kontakt

ioumi GmbH
Christian Stockklauser
Telefon: +43 676 889656 610
E-Mail: [email protected]
Website: https://ioumi.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von ioumi-Gründer Christian Stockklauser im Büro in Wolfurt. Das Vorarlberger Fintech-Startup hat in unter drei Monaten die Marke von einer Million Euro Vertragsvolumen überschritten. [Bild, 10.29MB]

ioumi GmbH

Rückfragen & Kontakt

ioumi GmbH
Christian Stockklauser
Telefon: +43 676 889656 610
E-Mail: [email protected]
Website: https://ioumi.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright