Vorarlberger Fintech-Startup ioumi knackt in unter drei Monaten die Million an Vertragsvolumen

Wolfurt/Vorarlberg (OTS) -

Das Vorarlberger Fintech-Startup ioumi von Gründer Christian Stockklauser (29) hat in unter drei Monaten die Marke von einer Million Euro an abgeschlossenem Vertragsvolumen geknackt, noch vor dem offiziellen Launch. Die Plattform läuft seit Ende Mai 2026 mit ausgewählten Kunden.

ioumi richtet sich an Coaches, Berater, Agenturen und digitale Dienstleister und fasst zusammen, was bisher auf fünf Tools verteilt war: Angebot, Vertrag mit E-Signatur, Zahlungsplan, automatischer Zahlungseinzug und Rechnung. Alles läuft auf den Namen des Verkäufers, ioumi tritt nicht als Wiederverkäufer auf.

„Zwischen ‚Vertrag unterschrieben‘ und ‚Geld am Konto‘ liegen bei den meisten Dienstleistern Wochen, mehrere Tools und viel Handarbeit. Genau diese Lücke schließen wir“ , sagt Stockklauser.

Erster Ankerkunde ist Patrick Wind, Gründer von AdsAccelerator und Forbes 30 Under 30-Listmaker. „Jeder, der hochpreisige Dienstleistungen verkauft, braucht eigentlich ioumi“ , sagt Wind.

ioumi ist das dritte unternehmerische Projekt des Riefensbergers. Mit 22 gründete er sein erstes Unternehmen, aus dem die Agentur lab01 GmbH hervorging, und baute mit dem deutschen Unternehmer Andreas Bäuerlein die Software-Plattform Funnel King auf über 1.000 Nutzer aus. Die Erlöse finanzierten vier Jahre lang die Entwicklung von ioumi, ohne Investoren. Der offene Launch ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

Über ioumi

Die ioumi GmbH, Wolfurt, verbindet Angebot, Vertrag, E-Signatur, Zahlung und Rechnung in einem Flow. Software made in Austria, gehostet in Europa. ioumi.com