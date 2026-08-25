L 2002 Sommerein: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 2002 im Bereich von Sommerein sind abgeschlossen. Im zweiten Abschnitt wurde die Straße von der Güterwegeinbindung (Draxlergraben) bis zur Kreuzung L 311/L 311a im Burgenland umfassend saniert. Ziel der Maßnahme war es, die durch Netzrisse und starke Fahrbahnschäden beeinträchtigte Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Der betroffene Straßenabschnitt weist ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von rund 7.000 Fahrzeugen auf.

Auf einer Gesamtlänge von rund 1.500 Metern bzw. einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern wurde die Landesstraße L 2002 im Bereich Kilometer 6,473 bis Kilometer 7,956 erneuert. Als Sanierungsmethode wurde die Erneuerung der Asphaltschichten mit einer darunterliegenden zementstabilisierten Tragschicht gewählt.

Die Arbeiten umfassten zunächst das beidseitige Abtragen des Banketts sowie dessen anschließende Auffüllung mit Frostschutzmaterial. Im weiteren Verlauf wurde die bestehende Fahrbahn abgefräst. Anschließend wurde eine zementstabilisierte Tragschicht und eine Deckschicht hergestellt bzw. abschließend die Bodenmarkierung aufgebracht. Die Versetzung der Leitpflöcke und Schneestangen mit Fundamenten sowie die Nebenarbeiten, darunter die Durchlasssanierung im Baubereich, erfolgten durch die Straßenmeisterei Bruck an der Leitha. Die Abtrags-, Zementstabilisierungs- und Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma Leyrer + Graf ausgeführt.

Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung sowie die Herstellung der Güterwegeinbindungen inklusive der Sanierung der Kreuzung L 311/L 311a im Burgenland beliefen sich auf rund 450.000 Euro. Davon entfielen rund 428.000 Euro auf das Land Niederösterreich, rund 14.000 Euro auf die Gemeinde Sommerein und rund 8.000 Euro auf das Land Burgenland.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]