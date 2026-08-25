  • 25.08.2026, 12:34:03
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AVISO! Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit

Pressekonferenz am 27. August 2026 mit Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz zum Thema „Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit“ mit Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel einzuladen.

Titel: Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit

Redner: Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel

Zeit: Donnerstag, 27. August 2026, 9 Uhr MESZ

Ort: Ostarrichi-Saal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 3109 St. Pölten

Bitte um Anmeldung bis 26. August 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
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