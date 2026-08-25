- 25.08.2026, 12:34:03
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AVISO! Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit
Pressekonferenz am 27. August 2026 mit Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz zum Thema „Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit“ mit Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel einzuladen.
Titel: Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit
Redner: Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel
Zeit: Donnerstag, 27. August 2026, 9 Uhr MESZ
Ort: Ostarrichi-Saal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 3109 St. Pölten
Bitte um Anmeldung bis 26. August 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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