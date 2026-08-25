AVISO! Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz zum Thema „Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit“ mit Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel einzuladen.

Titel: Aktueller Geschäftsbericht! NÖGUS liefert am Puls der Zeit

Redner: Landesrat Martin Antauer und NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel

Zeit: Donnerstag, 27. August 2026, 9 Uhr MESZ

Ort: Ostarrichi-Saal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 3109 St. Pölten

Bitte um Anmeldung bis 26. August 2026 bei [email protected] .

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.