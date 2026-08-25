  • 25.08.2026, 12:06:02
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TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Gefürchtet und geliebt – Alpenpässe in Vorarlberg“

Am 30. August um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Vor Jahrtausenden schon haben die Menschen erforscht, an welchen Stellen die Alpen überquert werden können, um Wege zu verkürzen und Täler zu verbinden. Für Ötzi und seine Vorfahren war es ein lebensgefährliches Unterfangen, und noch viele Jahrhunderte war es besonders im Winter riskant, einen der wichtigsten Pässe in Vorarlberg, den Arlbergpass, zu überqueren. Im 14. Jahrhundert hat Heinrich Findelkind das Hospiz in St. Christoph am Arlberg gebaut – in dieser Herberge wurden Reisende, die von einem Wetterumsturz überrascht worden waren, aufgenommen. Auch heute noch ist beispielsweise die Silvrettapass-Straße nicht ganz ungefährlich. Sie wird alljährlich aufwendig vom Schnee geräumt, danach müssen die losen Felsbrocken oberhalb entfernt werden.

Vor und während des Zweiten Weltkriegs waren Pässe an der Grenze zur Schweiz und zu Liechtenstein Fluchtwege in die neutrale Schweiz. Heute sind Pässe in Vorarlberg wie das Furkajoch und die Bielerhöhe beliebte Ausflugsziele, Motorrad- und Radstrecken. Viele Alpenpässe bieten malerische Aussichtspunkte – von ihnen aus zeigt diese TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg die Schönheit der Landschaft.

Gestaltung, Kamera und Schnitt: Aro Film

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

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