Europacup-Entscheidung live im ORF: Mit Rapid und Austria sowie St. Pölten-Frauen in CL-Quali gegen Juventus

Wien (OTS) -

Zwei spannende Fußballabende mit gleich drei Spielen warten im ORF auf die Fans: Rapid und Austria kämpfen um den Einzug in die Conference League und die Frauen von St. Pölten um einen Platz in der Champions League.

Los geht es am Mittwoch, dem 26. August 2026, um 18.20 Uhr live in ORF 1 mit dem Match Rapid – Heart of Midlothian, bei dem die Hütteldorfer nach dem 2:2 aus dem Hinspiel gute Chancen auf den Einzug in den Hauptbewerb haben. Oliver Polzer und Roman Mählich kommentieren, für die Analysen sorgen Rainer Pariasek, Co-Kommentator Roman Mählich und Helge Payer.

Weiter geht es am 26. August in der ORF-1-Primetime mit der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation der Frauen. Dabei trifft Rekordmeister St. Pölten daheim auf Juventus Turin. Anna-Theresa Lallitsch und Helge Payer kommentieren ab 20.40 Uhr.

Am Donnerstag, dem 27. August, muss die Austria daheim ein 0:2 gegen Braga aus Portugal aufholen, die Kommentatoren Thomas König und Peter Stöger werden das Vorhaben ab 20.15 Uhr in ORF 1 akustisch begleiten, Christian Diendorfer, Roman Mählich und Peter Stöger analysieren.

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