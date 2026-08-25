Robert Lewandowski ist globaler Markenbotschafter von CHERY

Wien (OTS) -

Mit der Botschaft „For Family. For Champion.“ präsentiert CHERY den weltbekannten Fußballer Robert Lewandowski als globalen Markenbotschafter. Die Partnerschaft verbindet gemeinsame Werte wie Disziplin, Leistungsorientierung und die Bedeutung von Familie. Im Mittelpunkt steht dabei eine Mobilität, die auf die Anforderungen des Familienalltags ausgerichtet ist.

Erst kürzlich startete Chinas größter Automobilexporteur CHERY in Österreich mit seiner SUV-Serie Tiggo. Die ersten Modelle, mehrheitlich als Plug-in-Hybrid ausgestattetet, sind bereits auf Österreichs Straßen unterwegs. Mit Robert Lewandowski als globalem Markenbotschafter setzt CHERY nun auch international auf eine Persönlichkeit, die für sportliche Höchstleistung, Disziplin und einen starken familiären Zusammenhalt steht.

Lewandowski verkörpert damit zentrale Werte der Marke: Fokus, Leistungsbereitschaft und den Anspruch, nach Exzellenz zu streben. Gleichzeitig nimmt die Familie in seinem Leben einen besonderen Stellenwert ein – eine Verbindung, die sich auch in der Positionierung von CHERY widerspiegelt. Die Fahrzeuge der Marke sind auf die Anforderungen des Familienalltags ausgerichtet und verbinden Sicherheit, Raum und moderne Technologie.

„Ich freue mich sehr, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die die Familie wirklich in den Mittelpunkt stellt. Wir teilen die Überzeugung, dass Familie an erste Stelle steht und dass man gleichzeitig fokussiert bleiben und nach Exzellenz streben sollte. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit CHERY die ‚For Family‘-Philosophie Familien auf der ganzen Welt näherzubringen“, so Robert Lewandowski.