L 137 Kirchberg-St. Corona: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 137 zwischen Kirchberg am Wechsel und St. Corona am Wechsel wurde auf einer Länge von rund 1.260 Metern erneuert. Die Arbeiten konnten kürzlich abgeschlossen werden.

Aufgrund von Rissen, Ausbrüchen und Ausmagerungen entsprach die Fahrbahn der L 137 nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Daher hat der NÖ Straßendienst die Erneuerung der Fahrbahn vom Ortsbeginn bis zum Ende der Landesstraße veranlasst. Im Anschluss wird die Straße als Gemeindestraße weitergeführt.

Im Zuge der Arbeiten wurde auf einer Fläche von rund 8.500 Quadratmetern eine Abtragsfräsung über die gesamte Fahrbahnbreite vorgenommen. Anschließend wurde eine neue Deckschichte aufgebracht und die Fahrbahn damit wiederhergestellt. Die Straßenbauarbeiten wurden von der Firma Klöcher Bau aus Klöch durchgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 200.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]