Jubiläumsstaffel „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 878.000 sahen Folge sieben

Wien (OTS) -

Außerordentlich hoch in der Publikumsgunst stehen die heurigen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Die gestern, am Montag, dem 24. August 2026, gezeigte siebente Folge der Jubiläumsstaffel verfolgten bis zu 878.000 Zuseherinnen und Zuseher. Im Schnitt erreichte die Sendung 837.000 bei einem Marktanteil von 37 Prozent (vorläufige Gewichtung). In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei 27 und 25 Prozent.

In der nächsten Ausgabe am Montag, dem 31. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON porträtiert Nina Horowitz sechs weitere Singles auf Partnersuche, die diesmal in Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark zu Hause sind.

TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.