  • 25.08.2026, 11:44:32
  • /
  • OTS0066

Jubiläumsstaffel „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 878.000 sahen Folge sieben

Nächste Ausgabe am 31. August in ORF 2 und 24 Stunden vorab auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Außerordentlich hoch in der Publikumsgunst stehen die heurigen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Die gestern, am Montag, dem 24. August 2026, gezeigte siebente Folge der Jubiläumsstaffel verfolgten bis zu 878.000 Zuseherinnen und Zuseher. Im Schnitt erreichte die Sendung 837.000 bei einem Marktanteil von 37 Prozent (vorläufige Gewichtung). In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei 27 und 25 Prozent.

In der nächsten Ausgabe am Montag, dem 31. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON porträtiert Nina Horowitz sechs weitere Singles auf Partnersuche, die diesmal in Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark zu Hause sind.

TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright