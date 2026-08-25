  • 25.08.2026, 11:35:32
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Kaineder: SPÖ kokettiert in Bundesländern mit einer FPÖ-Koalition - Babler spricht aber von ‚einer SPÖ‘

Grüne als einzig verlässliche Alternative zu Kickls rechtsextremen Spaltern und Hetzern

Wien (OTS) - 

„SPÖ-Chef Andreas Babler hat gestern im ORF-Sommergespräch von ‚einer SPÖ‘ gesprochen. Da stell ich mir schon die Frage, wie Babler das Ranschmeißen seiner SPÖ-Landesparteien an die FPÖ in fast allen Bundesländern erklären will. Entweder hat er sich damit schon abgefunden oder er hat seine Partei nicht im Griff. Fest steht jedenfalls: Wir Grüne bleiben die einzig verlässliche Alternative zu Kickls rechtsextremen Spaltern und Hetzern“, sagt Stefan Kaineder, stv. Bundesprecher der Grünen und Landessprecher der Grünen Oberösterreich.

„In der Steiermark, in Kärnten und auch bei uns in Oberösterreich kokettieren führende Sozialdemokraten offen mit einer Koalition mit der FPÖ. Martin Winkler als Chef der oberösterreichischen SPÖ schafft es seit seinem Amtsantritt nicht, die FPÖ klar als Koalitionspartner auszuschließen. Nur wir Grüne stehen klar dazu, dass es mit uns keinen blauen Landeshauptmann in Oberösterreich geben wird“, so Kaineder.

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